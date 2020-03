Un jucator din NBA confirma noile simptome ale Covid-19! "A mai simtit cineva asta?" Cu ce s-a confruntat baschetbalistul infectat

Rudy Gobert este primul baschetbalist din NBA depistat pozitiv cu Covid-19. Specialistii au descoperit recent ca doua din simptomele infectiei cu coronavirus sunt disparitia mirosului si a gustului.

Jucatorul a confirmat printr-un mesaj postat pe Twitter ca in ultimele 4 zile nu a mai putut simti niciun miros:

"Doar ca sa va tin la curent, pierderea mirosului si a gustului sunt cu siguranta unele dintre simptome. Nu am putut sa simt niciun miros in ultimele 4 zile. A mai patit cineva asta?", a fost mesajul postat de Rudy Gobert.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?