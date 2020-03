INCREDIBIL | A facut glume pe seama coronavirusului, iar acum a fost depistat pozitiv! Situatie infioratoare pentru un baschetbalist din NBA

Rudy Gobert, este primul jucator din NBA depistat pozitiv cu coronavirus si a dezvaluit pe retelele de socializare ce simptome are. Acesta spune ca si-a pierdut gustul si mirosul.

Baschetbalistul celor de la Utah Jazz a fost primul jucator infectat cu COVID-19 din din NBA. Dupa ce a facut testul si a iesit pozitiv, campionatul din NBA fost suspendat la data de 11 martie. Inainte de a fi depistat cu virusul, sportivul facea glume pe seama acestui subiect, iar la o conferinta de presa a scandalizat pe toata lumea cu gestul sau. Baschetbalistul a atins toate microfoanele si reportofoanele jurnalistilor prezenti, in spirit de gluma. Nu se stie insa daca la acel moment, sportivul era sau nu infectat cu COVID-19.

Dupa ce a fost infectat si si-a dat seama ca a gresit facand glume pe seama acestui subiect, Rudy a donat 500.000 de dolari pentru toata lumea care lucreaza la arena echipei din Utah precum si pentru lupta impotriva COVID-19 din Utah, Oklahoma si Franta, relateaza ESPN.

"Ca sa va tin la curent, pierderea gustului si mirosului sunt cu siguranta unele dintre simptome, nu am putut sa miros nimic de patru zile. A mai patit cineva asta?", a scris Rudy Gobert pe retelele de socializare.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?