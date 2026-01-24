Coșmarul pariorilor: Bayern, rezultat șocant în Bundesliga! Scor neverosimil și în Italia

Coșmarul pariorilor: Bayern, rezultat șocant în Bundesliga! Scor neverosimil și în Italia Fotbal extern
Amir Kiarash
Weekend-ul fotbalistic a venit cu două partide încheiate cu scoruri total neașteptate.

Bayern MunchenAugsburgComoTorino
Bayern Munchen – Augsburg, meci din etapa a 19-a în Bundesliga, era genul de duel în care victoria gazdelor părea a fi cel mai firesc deznodământ. 

În precedentele 18 runde, formația bavareză înregistrase 16 victorii și 2 remize, având și un golaveraj zdrobitor: 71-14! Ce s-a întâmplat însă, sâmbătă? Augsburg a dat marea lovitură, spre disperarea pariorilor din jurul lumii: 2-1 pe terenul lui Bayern! Ito (23) a deschis scorul pentru Bayern, dar remontada a fost posibilă după reușitele semnate de Arthur Chaves (75) și Massengo (81). 

Bayern a suferit primul eșec, în Bundesliga, în acest sezon, însă a rămas pe locul 1 în clasament, la opt puncte de Dortmund, formație aflată pe locul 2. Hoffenheim, cu 36 de puncte, încheie podiumul.

Clasamente oferite de Sofascore

Serie A: Victorie categorică pentru Como, 6-0 cu Torino

Como a învins, sâmbătă, pe teren propriu, scor 6-0, gruparea Torino, în etapa a 22-a din Serie A.

Echipa antrenată de Cesc Fabregas nu a avut probleme cu Torino, pe care a distrus-o cu un 6-0 complet neaşteptat. Douvikas şi Baturina, în minutele 8 şi 16, au stabilit scorul pauzei, iar torinezii l-au pierdut pe Ismajli, accidentat, în minutul 21.

În partea secundă Douvikas a obţinut un penalty, transformat de Lucas Da Cunha, în minutul 59, pentru ca grecul să facă 4-0 în minutul 66. Kuhn înscris şi el, în minutul 70, iar tabela a fost închisă de golul lui Caqueret, din minutul 76.

Potrivit news.ro, Como s-a impus cu 6-0, reuşind cea mai vategorică victorie stagională. Echipa este pe locul 5, cu 40 de puncte. Torino e abia pe locul 14, cu 23 de puncte.

Clasamente oferite de Sofascore
