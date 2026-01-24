Coșmarul pariorilor: Bayern, rezultat șocant în Bundesliga! Scor neverosimil și în Italia

Bayern Munchen – Augsburg, meci din etapa a 19-a în Bundesliga, era genul de duel în care victoria gazdelor părea a fi cel mai firesc deznodământ.

În precedentele 18 runde, formația bavareză înregistrase 16 victorii și 2 remize, având și un golaveraj zdrobitor: 71-14! Ce s-a întâmplat însă, sâmbătă? Augsburg a dat marea lovitură, spre disperarea pariorilor din jurul lumii: 2-1 pe terenul lui Bayern! Ito (23) a deschis scorul pentru Bayern, dar remontada a fost posibilă după reușitele semnate de Arthur Chaves (75) și Massengo (81).

Bayern a suferit primul eșec, în Bundesliga, în acest sezon, însă a rămas pe locul 1 în clasament, la opt puncte de Dortmund, formație aflată pe locul 2. Hoffenheim, cu 36 de puncte, încheie podiumul.

