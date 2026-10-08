U-BT Cluj-Napoca a obţinut prima sa victorie în noul sezon al competiţiei de baschet masculin EuroCup, 98-92 (21-27, 19-23, 29-19, 29-23) cu echipa italiană Umana Reyer Venezia, miercuri seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în Grupa B.

U-BT Cluj - Umana Reyer Venezia 98-92

''U'', care a fost surclasată în prima etapă de Maxima Roma, cu 89-55, a început rău meciul cu echipa din lagună, iar la pauză oaspeţii aveau un avans de zece puncte pe tabelă, 50-40.

Campioana României a avut nevoie de doar un sfert pentru a anula acest avantaj, iar în ultimele minute şi-a asigurat victoria.

Javonte Smart a fost MVP

Javonte Smart, cu 26 puncte, 9 recuperări, a fost MVP-ul echipei ardelene.

Jalyn McCreary a contribuit cu 15 p, 5 rec, Uros Plavsic a adăugat 13 p, 5 rec, Kristian Kullamae s-a remarcat cu 13 p, 4 rec, 3 pd, Christian Bishop a marcat 12 puncte, iar Malcolm Hill a reuşit 10 p, 4 rec, 3 pase decisive.

De la veneţieni s-au evidenţiat Kyle Wiltjer, cu 19 puncte, 4 recuperări, Amedeo Tessitori, cu 16 p, 6 rec, Louis Olinde, cu 11 p, 5 rec, şi Jordan Parks, 11 p, 5 rec.