VIDEO U-BT Cluj, ce victorie în EuroCup! Cum au recuperat ardelenii după un debut groaznic de meci

U-BT Cluj, ce victorie în EuroCup! Cum au recuperat ardelenii după un debut groaznic de meci Baschet
SPORT.RO
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Campioana României a bifat un succes de prestigiu în competiția continentală.

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U-BT ClujJavonte SmartJalyn McCrearyUroš PlavšićKristian KullamaeEuroCup
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U-BT Cluj-Napoca a obţinut prima sa victorie în noul sezon al competiţiei de baschet masculin EuroCup, 98-92 (21-27, 19-23, 29-19, 29-23) cu echipa italiană Umana Reyer Venezia, miercuri seara, în BTarena din Cluj-Napoca, în Grupa B.

U-BT Cluj - Umana Reyer Venezia 98-92

''U'', care a fost surclasată în prima etapă de Maxima Roma, cu 89-55, a început rău meciul cu echipa din lagună, iar la pauză oaspeţii aveau un avans de zece puncte pe tabelă, 50-40. 

Campioana României a avut nevoie de doar un sfert pentru a anula acest avantaj, iar în ultimele minute şi-a asigurat victoria.

Javonte Smart a fost MVP

Javonte Smart, cu 26 puncte, 9 recuperări, a fost MVP-ul echipei ardelene. 

Jalyn McCreary a contribuit cu 15 p, 5 rec, Uros Plavsic a adăugat 13 p, 5 rec, Kristian Kullamae s-a remarcat cu 13 p, 4 rec, 3 pd, Christian Bishop a marcat 12 puncte, iar Malcolm Hill a reuşit 10 p, 4 rec, 3 pase decisive.

De la veneţieni s-au evidenţiat Kyle Wiltjer, cu 19 puncte, 4 recuperări, Amedeo Tessitori, cu 16 p, 6 rec, Louis Olinde, cu 11 p, 5 rec, şi Jordan Parks, 11 p, 5 rec.

Tot în Grupa B, marţi, Turk Telekom Ankara a dispus de Maxima Roma cu 92-77, Skyliners Frankfurt a învins-o pe Siauliai Basketball cu 79-71, iar London Lions a întrecut-o pe La Laguna Tenerife cu 89-77.

Toate cele opt echipe din grupă au câte o victorie şi un eşec, fiind departajare de coşaveraj, scrie Agerpres.

U-BT Cluj-Napoca va juca următorul meci pe 14 octombrie, în deplasare cu echipa lituaniană Siauliai Basketball.

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