CSM BBA Petrolul Ploiești a învins-o dramatic pe CSA Steaua Sharks București, cu 90-88 (21-20, 27-28, 19-23, 23-17), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naționale de baschet masculin.
Petrolul s-a impus după un final mai bun de meci, obținând a treia sa victorie din acest sezon.
Devante Juwon Brooks, cu 17 puncte, 11 recuperări, Andre Jones, cu 17 p, Codruț Alexander Dinu, cu 14 p, 6 rec, 3 pase decisive, și Veljko Brkic, 13 p, 5 rec, s-au remarcat de la Petrolul.
Cei mai buni de la Steaua au fost Juwan Devante Gray, cu 22 p, 3 rec, Demilade Ebose Adeyemi Adelekun, 18 p, 7 rec, Kenny Martel Mathews Dye, 16 p, 3 rec, 5 pd, Albert Mark Stan, 13 p, Demirate Ebose McKissic, 10 p.
Reacția Stelei după eșecul 88-90 cu Petrolul Ploiești
”🏀 BASCHET
❤️💙 Cedăm la Ploiești, în fața celor de la CSM Petrolul, la doar două puncte diferență, 88-90.
Un joc foarte echilibrat, pe toată durata sa, o dispută în care Steaua a avut șansa ei și în care a condus în mai multe rânduri, ultima dată 83-82 cu două minute înainte de final!
Ploieștenii au știut să gestioneze mai bine momentele cheie și și-au trecut în cont cele două puncte.
Au marcat pentru Steaua: Juwan Gray 22 de puncte, Demilade Adelekun 18, Kenny Dye 16, Albert Stan 13, Demirate Mckissic 10, Vladimir Spârlac 4, Alin Andrieș 3 și George Vlad 2.
Urmează derby-ul cu Dinamo, care se va disputa exact peste o săptămână, în Sala ”Mihai Viteazul”.”, a postat la final Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.
Clasamentul din Liga Națională de Baschet Masculin
1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 14 puncte (7 jocuri)
2. CS Rapid București 13 (7)
3. CSO Voluntari 12 (7)
4. FC Argeș Pitești 12 (7)
5. CS Dinamo București 12 (8)
6. CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 12 (7)
7. SCMU Craiova 11 (6)
9. CSM BBA Petrolul Ploiești 10 (7)
10. CSU Sibiu 10 (8)
12. CSA Steaua Sharks 10 (8)
13. CSM Corona Brașov 10 (7)
14. CSM Târgu Jiu 8 (8)
15. CSM Galați 7 (7)
* Campioana en-titre U-BT Cluj-Napoca intră direct în play-off
Info și foto: FRB, Agerpres, Steaua București