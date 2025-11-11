CSM BBA Petrolul Ploiești a învins-o dramatic pe CSA Steaua Sharks București, cu 90-88 (21-20, 27-28, 19-23, 23-17), luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naționale de baschet masculin.

Petrolul s-a impus după un final mai bun de meci, obținând a treia sa victorie din acest sezon.

Devante Juwon Brooks, cu 17 puncte, 11 recuperări, Andre Jones, cu 17 p, Codruț Alexander Dinu, cu 14 p, 6 rec, 3 pase decisive, și Veljko Brkic, 13 p, 5 rec, s-au remarcat de la Petrolul.

Cei mai buni de la Steaua au fost Juwan Devante Gray, cu 22 p, 3 rec, Demilade Ebose Adeyemi Adelekun, 18 p, 7 rec, Kenny Martel Mathews Dye, 16 p, 3 rec, 5 pd, Albert Mark Stan, 13 p, Demirate Ebose McKissic, 10 p.

