CSM CSU Raiffeisen Oradea a suferit prima sa înfrângere în acest sezon în Liga Naţională de baschet masculin, după ce a fost învinsă de CSA Steaua Sharks Bucureşti cu scorul de 72-68 (15-19, 19-18, 23-13, 15-18), sâmbătă, în Sala ''Mihai Viteazul'' din Capitală, în etapa a 13-a. Kenny Martel Mathews Dye, cu 21 de puncte şi 4 pase decisive, iar Albert Mark Stan s-a remarcat cu 15 p, 4 recuperări, de la Steaua. Kristopher Jameil Richard a fost cel mai bun de la orădeni, cu 22 p, 6 rec.



”🏀 BASCHET ❤💙 Victorie senzațională pentru Steaua Sharks în etapa a 13-a din Liga Națională. Băieții noștri au provocat prima înfrângere liderului campionatului, CSM Oradea: 72-68. A patra victorie consecutivă pentru roș-albaștri, care urcă pe locul 6 în clasament, cu 18 puncte (6 victorii și 6 înfrângeri). Echipa antrenată de Andrei Mandache a preluat prima dată conducerea în fața orădenilor în minutul 7, din sfertul 3, 45-43. S-a distanțat apoi la 10 puncte (57-47), și nu a mai cedat până la final. ❤💙 Kenny Dye cu 21 de puncte, a fost cel mai bun realizator al Stelei, americanul trecându-și în cont și patru pase decisive. Au mai marcat pentru Steaua: Albert Stan 15 puncte, Demilade Adelekun 11, Brandon Mckissic 11, Juwan Gray 8, Vitalie Bălan 2, Lorenzo Diaconescu 2 și Alin Andrieș 2. Ultimul meci al anului pentru Steaua va avea loc pe 29 decembrie, la Rm. Vâlcea cu CS Vâlcea 1924”, a postat Steaua București.



CSO Voluntari a urcat pe locul al doilea, după ce a învins-o pe CSM Târgu Mureş, cu 89-85, condusă de Giordan Lee Watson, cu 18 puncte, 3 rec, 8 pd. CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, medaliată cu bronz în sezonul trecut, a suferit al patrulea eşec la rând, la Sibiu, unde echipa gazdă CSU s-a impus cu 96-85. Keith Martin Stone, cu 17 p, 9 rec, şi Anthony Louis Smith, cu 18 p, 5 rec, au fost cei mai buni de la gazde, iar de la vâlceni s-au remarcat John Logan Jenkins, cu 29 p, şi Deandre Damari Pickney, cu 11 p, 12 rec. Alte rezultate: SCM ''U'' Craiova - FC Argeş Piteşti 89-78 CSM Galaţi - CSM Târgu Jiu 93-108 CS Rapid Bucureşti - CSM BBA Petrolul Ploieşti 87-84 CS SCM Politehnica Timişoara - CSM Corona Braşov 107-94 Clasamentul din Liga Națională de Baschet Masculin

1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 25 puncte (13 jocuri) 2. CSO Voluntari 21 (12) 3. FC Argeş Piteşti 20 (12) 4. CS Rapid Bucureşti 20 (12) 5. SCM ''U'' Craiova 19 (11) 6. CS Dinamo Bucureşti 19 (12) ...


