Și-a luat țeapă „U" Cluj? Jucătorul cu peste 460 de meciuri la Real Madrid are cifre dezastruoase în România

Și-a luat țeapă &bdquo;U&rdquo; Cluj? Jucătorul cu peste 460 de meciuri la Real Madrid are cifre dezastruoase &icirc;n Rom&acirc;nia Baschet
Suedezul are în palmares 13 trofee alături de Real Madrid.

bt u cluj Jeffery Taylor Real Madrid
Campioana României, U-BT Cluj, dădea o adevărată lovitură pe piața transferurilor în vară, aducându-l pe Jeffery Taylor (36 de ani), fost jucător în NBA și campion al Europei cu Real Madrid. 

Totuși, începutul suedezului în baschetul românesc este mult sub așteptări.

Și-a luat țeapă „U” Cluj?

După opt sezoane la Real Madrid, unde a strâns 463 de meciuri și a câștigat 13 trofee, inclusiv Euroliga din 2018, Taylor a fost prezentat ca o piesă de rezistență în lotul lui Mihai Silvășan.

Totuși, în primele partide oficiale pentru U-BT, prestațiile lui au fost șterse.

  • Jeffery Taylor, pe vremea când evolua pentru Real Madrid

În meciul pierdut cu Sląsk Wroclaw (93-94), Taylor a jucat aproape 30 de minute, dar a terminat cu doar 3 puncte, fără nicio recuperare sau pasă decisivă. A avut 1/5 la aruncări, toate cele trei puncte venind dintr-un singur „three pointer”.

În precedenta partidă de cupe europene, cu Bahcesehir Koleji (90-98), Taylor a înscris 5 puncte, cu 3 recuperări și 5 pase decisive, dar și 2 mingi pierdute.

În restul jocurilor, starul suedez a lipsit complet din lot, fie din motive medicale, fie tactice.

Cifrele lui Jeffery Taylor la U-BT Cluj

Fanii au început deja să se întrebe dacă transferul lui Taylor își justifică statutul și salariul. Deși a venit cu un CV impresionant (fost jucător la Charlotte Hornets și coleg cu Luka Doncic la Real Madrid), impactul său la Cluj este minim până acum.

  • Jeffery Taylor, pe vremea când evolua în NBA la Charlotte Hornets

Să facem o retrospectivă, cam așa arată cifrele cu care Taylor a venit în România:

  • 8 sezoane la Real Madrid (2015–2023)
  • 13 trofee câștigate, inclusiv Euroliga (2018)
  • 463 de meciuri pentru madrileni
  • Fost jucător în NBA, la Charlotte Hornets

La Cluj, însă, cifrele sale sunt departe de statutul de superstar. În doar două apariții oficiale, are o medie de 4 puncte, 1,5 pase decisive și 1,5 recuperări, cu procente slabe la aruncare (2/10 din acțiune).

