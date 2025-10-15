Și-a luat țeapă „U” Cluj? Jucătorul cu peste 460 de meciuri la Real Madrid are cifre dezastruoase în România

Totuși, în primele partide oficiale pentru U-BT, prestațiile lui au fost șterse.

După opt sezoane la Real Madrid, unde a strâns 463 de meciuri și a câștigat 13 trofee, inclusiv Euroliga din 2018, Taylor a fost prezentat ca o piesă de rezistență în lotul lui Mihai Silvășan.

Totuși, începutul suedezului în baschetul românesc este mult sub așteptări.

Campioana României, U-BT Cluj, dădea o adevărată lovitură pe piața transferurilor în vară, aducându-l pe Jeffery Taylor (36 de ani), fost jucător în NBA și campion al Europei cu Real Madrid.

Jeffery Taylor, pe vremea când evolua pentru Real Madrid

În meciul pierdut cu Sląsk Wroclaw (93-94), Taylor a jucat aproape 30 de minute, dar a terminat cu doar 3 puncte, fără nicio recuperare sau pasă decisivă. A avut 1/5 la aruncări, toate cele trei puncte venind dintr-un singur „three pointer”.



În precedenta partidă de cupe europene, cu Bahcesehir Koleji (90-98), Taylor a înscris 5 puncte, cu 3 recuperări și 5 pase decisive, dar și 2 mingi pierdute.



În restul jocurilor, starul suedez a lipsit complet din lot, fie din motive medicale, fie tactice.



Cifrele lui Jeffery Taylor la U-BT Cluj



Fanii au început deja să se întrebe dacă transferul lui Taylor își justifică statutul și salariul. Deși a venit cu un CV impresionant (fost jucător la Charlotte Hornets și coleg cu Luka Doncic la Real Madrid), impactul său la Cluj este minim până acum.

