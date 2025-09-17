Campioana României la baschet, U-Banca Transilvania Cluj, a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor prin aducerea lui Jeffery Taylor (36 de ani), fost jucător în NBA și campion al Europei cu Real Madrid. Baschetbalistul suedez, cu dublă cetățenie (americană și suedeză), are în palmares 13 trofee cucerite cu gigantul spaniol, printre care și Euroliga din 2018, când a fost coleg cu Luka Doncic.



Jeffery Taylor, pe vremea când evolua în NBA la Charlotte Hornets După experiența din NBA, la Charlotte Hornets, și un scurt periplu în G League, Taylor a semnat în 2015 cu Real Madrid, unde a devenit o piesă de bază timp de opt sezoane. A bifat 463 de meciuri pentru madrileni, dintre care 202 în Euroligă, înainte de a juca ultima dată pentru Vilnius Wolves, în Lituania. Taylor a debutat cu stil în România Jeffery Taylor și-a făcut debutul pentru U-BT Cluj la turneul „Nurvil Autumn Cup” din Râmnicu Vâlcea, unde echipa lui Mihai Silvășan a câștigat ambele meciuri amicale. În primul test, câștigat cu 99-90 în fața gazdelor de la CSM Râmnicu Vâlcea, Taylor a avut o contribuție modestă, cu doar 4 puncte și 1 pasă decisivă, fiind mai implicat pe partea defensivă.



Jeffery Taylor, pe vremea când evolua pentru Real Madrid În al doilea amical, victoria dramatică cu AEK Atena, scor 95-93, a adus o evoluție mai consistentă din partea starului suedez: 10 puncte, 3 recuperări și o triplă importantă în ultimul sfert. Supercupa României și EuroCup, primele teste oficiale Dacă până acum a fost vorba doar de meciuri amicale, Jeffery Taylor va avea ocazia să debuteze oficial pentru U-BT Cluj sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:15, în finala Supercupei României împotriva celor de la CSO Voluntari. Apoi, pe 1 octombrie, campioana României va începe aventura în EuroCup, cu partide împotriva formațiilor Bahcesehir (acasă) și Neptunas (deplasare).

