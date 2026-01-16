Cei doi au fost selectați pentru această experiență după ce au participat la toate cele trei ediții ale CB Canarias Bucharest Basketball Camp desfășurate în România.

Timp de o săptămână, Rareș și Mihai au făcut aceleași antrenamente ca și sportivii din academia clubului spaniol, exercițiile având o intensitate deosebită. Ei au dovedit că au crescut mult în anii precedenți, nu doar ca formă sportivă, ci și ca mentalitate.

Armin „Mișa” Ignat activează la CSM Oradea și i-a convins pe spanioli în special prin evoluțiile avute în tabăra CB Canarias Basketball Camp de la Cluj. El joacă baschet de 9 ani și este în prezent atât component al echipei U18 a clubului CSM CSU Oradea, cât și al echipei a doua de seniori. Cu echipa de U16 a înregistrat o performanță notabilă în sezonul 2023/2024, calificându-se la turneul final al campionatului și ocupând locul 7.

Marele vis e un contract în Spania

„Acest premiu mă onorează, deoarece este vorba de o săptămână petrecută la Academie, unde vor veni tot felul de jucători din alte țări, vor fi antrenori spanioli și voi avea prilejul să fac antrenamente, atât de individualizare cât și colective, dar și meciuri la un nivel înalt. Baschetul din Spania este superior baschetului românesc și pentru mine reprezintă o oportunitate foarte bună de a-mi verifica potențialul și, cine știe, poate chiar de a încheia un contract pentru viitor”, declara Mișa pentru eBihoreanul, înainte de a pleca în Spania.

La rândul său, Rareș Tudorie este prahovean și a avut contribuții importante la victoriile echipelor de copii și juniori ale clubului CS Municipal Ploiești, evoluând și pentru naționalele României începând cu nivelul U13.

Cei doi au rămas „în vizorul” clubului din Tenerife, care, pe lângă trofeul Ligii Campionilor, are în palmares trei Cupe Intercontinentale FIBA și o finală a Cupei Regelui Spaniei, jucată la finalul sezonului 2022-2023.

