Este vorba despre cel mai recent scandal care zguduie lumea baschetului din Statele Unite, după ce, în octombrie, mai multe personalităţi ale ligii americane de baschet, prestigioasa NBA, au fost implicate în două cazuri distincte de jocuri de noroc ilegale, relatează AFP.

Potrivit actului de acuzare prezentat joi în faţa unui tribunal din Philadelphia, faptele datează din 2022, când fostul jucător al Chicago Bulls, Antonio Blakeney, care juca la Jiangsu Dragons, în campionatul chinez de baschet (CBA), ar fi acceptat să piardă puncte pentru a obţine câştiguri din pariuri trucate în China.

În aprilie 2023, la sfârşitul sezonului CBA, unul dintre cei 26 de acuzaţi, un important parior sportiv, a depus într-un depozit aparţinând lui Antonio Blakeney din Florida aproximativ 200.000 de dolari în numerar, corespunzând veniturilor din aceste meciuri trucate, potrivit aceleiaşi surse. Antonio Blakeney, vizat într-o altă procedură, nu face parte din cei 26 de acuzaţi.

Escrocherie masivă

Această operaţiune s-a dovedit a fi „profitabilă”, iar acuzaţii şi complicii lor s-au orientat apoi către campionatul universitar american (NCAA), a explicat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, procurorul federal David Metcalf, descriind „o escrocherie de proporţii”.

În timpul sezoanelor 2023-2024 şi 2024-2025 ale NCAA, cei acuzaţi au mituit zeci de jucători din peste 17 echipe pentru a aranja în total aproximativ 30 de meciuri, potrivit acuzării.

Suma mitelor varia, în general, între 10.000 şi 30.000 de dolari pe meci pentru fiecare dintre jucătorii implicaţi, generând în total milioane de dolari de câştiguri pentru organizatorii acestor pariuri trucate. Acuzatii riscă până la cinci ani de închisoare, sau chiar douăzeci de ani pentru cei acuzaţi de fraudă financiară, potrivit autorităţilor judiciare.

