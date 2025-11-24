Baschetbalistul american Daron Russell, care a primit cetăţenie română la începutul lunii octombrie, va debuta în preliminariile FIBA Basketball World Cup 2027 pentru echipa naţională a României, a afirmat antrenorul principal Mihai Silvăşan, conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Baschet.

Naţionala de baschet masculin a României s-a reunit duminică seara la Piteşti Arena, acolo unde "tricolorii; au susţinut primul antrenament oficial înaintea debutului în FIBA Basketball World Cup 2027 European Qualifiers, cu Grecia şi Muntenegru.

Daron Russell de la U-BT Cluj, apreciat de selecționerul Mihai Silvășan



"Ca noutate îl avem pe Daron Russell, care şi-a primit paşaportul. Mă ştie bine de la echipa de club şi sper să fie un jucător care poate să ne ajute să creştem în calitate şi valoare.

Evident că va trebui ca şi el să se lupte pentru echipa naţională a României - toată lumea trebuie să se lupte pentru echipa naţională a României. Pe asta ne bazăm: pe disciplină, pe efort, pe spirit de echipă.

Luăm lucrurile pas cu pas şi vedem ce vom reuşi să facem. Ne dorim să câştigăm, evident, însă mai mult decât atât ne dorim să găsim cea mai bună versiune a noastră în această fereastră de calificări şi să jucăm un baschet de calitate", a declarat Mihai Silvăşan.

"Tot timpul atmosfera de la echipa naţională a fost una foarte bună şi pe asta ne bazăm şi acum. Într-adevăr, întâlnim echipe care au fost la ultimul turneu final de Campionat European, echipe de calitate şi aici mă refer în primul rând la Grecia, primul nostru adversar.

Noi, însă, ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Mi-am dorit să fie mulţi dintre băieţii care au fost la ultima fereastră prezenţi aici, pentru că nu avem mult timp la dispoziţie - avem doar trei antrenamente pentru a pune la punct anumite lucruri pentru meciul din Grecia", a completat tehnicianul.

Russell, transferat în vară de formaţia campioană U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, a dobândit cetăţenia română la începutul lunii octombrie, prin Hotărâre de Guvern.

Emanuel Cățe: ”Vom da totul pentru echipă şi pentru ţară”



Jucătorul Emanuel Căţe se bazează pe jocul colectiv al României în meciul cu Grecia, din deplasare.

"O nouă fereastră în care ne strângem şi ne bucurăm să fim din nou împreună. Vom fi într-o grupă mai puternică de data aceasta, cu nişte echipe care au jucat la EuroBasket.

Grecia a încheiat pe locul al treilea, e o provocare mare şi suntem bucuroşi că am ajuns să jucăm cu ei după multe grupe de calificare.

Suntem motivaţi şi ne face plăcere să jucăm astfel de meciuri şi să avem astfel de provocări, pentru că simţim că putem face încă un pas în faţă şi îl facem cu multă bucurie. Vom da totul pentru echipă şi pentru ţară, vrem să ne punem în practică abilităţile şi cel mai bun joc colectiv al nostru", a spus Emanuel Căţe, citat de Agerpres.

Lotul naționalei de baschet masculin a României



Echipa naţională de baschet masculin a României va întâlni Grecia, la Salonic, pe 27 noiembrie, de la ora 18:30, în cadrul Grupei B a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA din 2027, şi Muntenegru, pe 30 noiembrie, de la ora 19:00, la Piteşti.

Pentru aceste două partide, România are un lot format din: Lucas Tohătan, Ştefan Grasu, Nandor Kuti, Mihai Măciucă, Dragoş Diculescu, Bobe Nicolescu, Daron Russell, Bogdan Popa, Emanuel Căţe, Rareş Uţă, Alex Olah, Tudor Gheorghe.

