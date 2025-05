Concursuri cu premii la fiecare 30 de minute, o zonă dedicată pasionaților de sneakers, alta dedicată competițiilor de gaming, plus zone de nutriție, hidratare și relaxare au întregit atmosfera de festival.

Concurența a fost acerbă la categoriile de copii și juniori, 108 dintre cele 155 de echipe înscrise participând la categoriile de sub 18 ani. Acolo, pasiunea și determinarea tinerilor jucători împreună cu entuziasmul părinților au creat o atmosferă electrizantă.

În total peste 100 de jucători au fost premiați, iar echipele cu cele mai creative nume s-au dovedit la fel de inspirate și pe terenul de joc. Skibidienii la sub 14 ani masculin, Clătite cu Nutella la sub 12 ani feminin sau ChatGPT la sub 14 ani feminin au devenit campioane.

Steaua s-a impus la sub 18 ani masculin, iar la sub 21 masculin Bujorii Aurii au reușit surpriza în fața principalei favorite, Be le le le, scor 21-18 după cel mai spectaculos meci al turneului. Ștefan Herea a fost desemnat Horizon Rising Star MVP.

Caravana sportului continuă

BCR Sport Arena Streetball mai are programate alte cinci evenimente în acest an, următorul fiind peste doar două săptămâni, la Iulius Mall Iași, în perioada 23-25 mai. Apoi turneul revine în Capitală, 20-22 iunie.

Evenimentul din Parcul Drumul Taberei a fost organizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 6 și susținut de BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing, Kandia, BCR Asigurări de Viață, Horizon, Tissot, Omniasig, Ideal Board Games, Auchan, Porsche Inter Auto și Federația Româna de Baschet. Radio-ul oficial al evenimentului este Kiss FM.