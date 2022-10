La festivitatea de premiere, Anna Ndjock (Franta) și Mateusz Szlachetka (Polonia) au primit trofeele MVP. În clasamentele finale, echipele României s-au clasat pe locul 11 în turneul feminin mondial, respectiv pe locul 13 în turneul masculin.

Imbracat in haine de gala, Circul Metropolitan Bucuresti a gazduit astazi ultimele meciuri din cadrul celei de-a treia editii a FIBA 3x3 U23 World Cup 2022, eveniment mondial organizat in premiera in tara noastra de catre Federatia Romana de Baschet si Sport Arena Streetball, cu sprijinul mai multor parteneri.

Ca si la sesiunile precedente, asistenta a avut parte de un spectacol baschetbalistic de cinci stele, oferit cu generozitate cele mai valoroase echipe nationale de tineret din lume, dar si de multe momente de divertisment realizate de artistii Circului, precum si de traditionalele demonstratii de slam-dunk garantate de vedetele cunoscutelor trupe Dunk Elite si Face Team. Intr-o atmosfera de mare sarbatoare, in care baschetul 3x3 a demonstrat din plin ca este un indragit sport urban, asistenta a trait cu intensitate maxima meciurile din fazele eliminatorii, aclamand reusitele celor care au evoluat in arena in drumul spre podiumul mondial. Rand pe rand, au revenit pe teren echipe de calibru iar marile favorite si-au facut culoar spre semifinale cu lejeritate.

Astfel, in turneul feminin, in cadrul sferturilor de finala, Franta a trecut de Japonia, cu 21-13, Tarile de Jos s-au impus in fata Poloniei, cu 21-15, China a depasit Ungaria, cu 21-12, iar SUA a invins clar Ucraina, cu 21-10. In aceeasi faza, dar in turneul masculin, Franta a dispus clar de Letonia, cu 21-10, Serbia a trecut cu mare greutate de Japonia, cu 20-17, Lituania s-a impus in fata Germaniei, cu 21-14, in vreme ce Polonia a depasit China, cu 21-17.

Dupa un show total al ”magicienilor zburatori” si alte cateva momente de acrobatie, a inceput si mult asteptata lupta din ”careul de asi”, atat la feminin, cat si la masculin, suporterii din tribune avand parte de un baschet de calitate, gustat din plin si de numeroasele personalitati ale baschetului mondial prezente la Bucuresti, dar si de fostele glorii ale baschetului romanesc, in arena Circului fiind prezenti numerosi fosti internationali de valoare, precum Petre Branisteanu si Dan Niculescu, dar si antrenori de calibru incontestabil, in frunte cu octogenara Cornelia Mircioiu, un admirabil exemplu de tehnician care si-a dedicat intreaga viata baschetului.

Asadar, la orele amiezii, la lumina reflectoarelor din arena Circului s-a derulat un adevarat regal de baschet 3x3, cei mai valorosi tineri sportivi ai Planetei luptandu-se pentru un loc pe podiumul mondial. Revenite primele pe terenul de joc, fetele si-au stabilit finalistele, Franta reusind sa treaca de Tarile de Jos, cu 20-16, in vreme ce SUA a dispus de China, cu 15-10, iar ceva mai tarziu, a fost randul baietilor, in marea finala a turneului masculin intrand echipele Serbiei, dupa un palpitant 17-15 cu Franta, si Poloniei, care a intrecut Lituania, cu 21-18.

Seara, in prezenta unui public care a umplut pana la refuz tribunele Circului, multi dintre fani gasindu-si loc si pe trepte, ultimele confruntari mondiale de la Bucuresti au fost adjudecate de nationalele Frantei (feminin) si Poloniei (masculin). Mai intai, Franta si SUA au oferit o finala feminina extrem de echilibrata si foarte disputata, in care oscilatiile de scor au facut deliciul asistentei, printre care s-au numarat alaturi de personalitatile FIBA si presedintele COSR, Mihai Covaliu, si directorul Ministerului Sportului, Daniela Princina, care s-au bucurat de frumusetea jocului de baschet 3x3 intr-o seara magica. In cele din urma, mult mai pragmatice la finalizare, baschetbalistele din Hexagon au gasit solutiile optime pentru a se distanta pe tabela, inclinand definitiv balanta in favoarea lor gratie reusitei semnata de Anna Ndjock. Scor final 21-18 si Franta cucereste laurii mondiali.

A urmat finala masculina, in care selectionatele Serbiei si Poloniei au luptat pana la epuizare, realizand si o buna propaganda noii disipline olimpice, fazele de un real spectacol fiind aclamate la scena deschisa de cei prezenti. Dupa un debut echilibrat, Serbia se desprinde la 7-3, dupa care reuseste sa mareasca diferenta pana la 11-5 si chiar 19-13, dar pana la final Polonia nu cedeaza si crede pana la capat in victorie, Mateusz Szlachetka reusind doua aruncari de la mare distanta care au facut ca titlul mondial sa ia o alta destinatie. In cele din urma scor final 21-20 si Polonia obtine laurii mondiali.

In meciurile pentru medaliile de bronz, nationala Tarilor de Jos a depasit selectionata Chinei, cu 21-18, si a ocupat locul 3 in clasamentul final al turneului feminin, in vreme ce echipa Frantei a trecut de Lituania, cu 21-17, si a obtinut locul 3 in clasamentul final al turneului masculin.

La festivitatea de premiere, in urma rezultatelor inregistrate in ultimele cinci zile, laureatii Campionatului Mondial de baschet 3x3 pentru tineret, editia 2022, au primit trofee si medalii de la personalitatile FIBA prezente la Bucuresti (Saud Ali Al-Thani - presedinte FIBA Asia, Carol Callan - presedinte FIBA America, Carmen Tocala - vicepresedinte FIBA Europe, Karl Thaller - trezorier FIBA Europe si Ambrose Tashobya - presedinte Comisia 3x3 FIBA Africa), dar si de la presedintele COSR, Mihai Covaliu, directorul Ministerului Sportului, Daniela Pricina, managerul general FRB, Catalin Burlacu, secretarul general-adjunct FRB, Svetlana Simion, si nu in ulimul rand Angel Santana, primul campion european cu echipa Romaniei si ambasadorul acestei intreceri mondiale:

Masculin

1. POLONIA - premierea a fost realizata de seic Saud Ali Al-Thani (presedinte FIBA Asia) si Mihai Covaliu (presedinte COSR)

2. Serbia - premierea a fost realizata de Carmen Tocala (vicepresedinte FIBA Europe si presedinte FRB) si Svetlana Simion (secretar general adjunct FRB)

3. Franta - premierea a fost realizata de Karl Thaller (trezorier FIBA Europe) si Ambrose Tashobya (presedinte comisia 3x3 FIBA Africa)

MVP - Mateusz Szlachetka (Polonia) - trofeu oferit de Mihai Covaliu (presedinte COSR)

Echipa ideala a turneului - Mateusz Szlachetka (Polonia), Nikola Kovacevic (Serbia) si Lorenzo Thirouard-Samson (Franta) - premierea a fost realizata de Angel Santana (primul lider mondial al circuitului FIBA 3x3 si ambasadorul FIBA 3x3 U23 World Cup 2022)

Feminin

1. FRANTA - premierea a fost realizata de Carol Callan (presedinte FIBA America) si Alex Sanchez (director FIBA 3x3)

2. SUA - premierea a fost realizata de Carmen Tocala (vicepresedinte FIBA Europe si presedinte FRB) si Alex Sanchez (director FIBA 3x3)

3. Tarile de Jos - premierea a fost realizata de Daniela Pricina (director MS) si Ambrose Tashobya (presedinte comisia 3x3 FIBA Africa)

MVP - Anna Ndjock (Franta) - trofeu oferit de Mihai Covaliu (presedinte COSR)

Echipa ideala a turneului - Anna Ndjock (Franta), Lexie Hull (SUA) si Julia Jorritsma (Tarile de Jos) - premierea a fost realizata de Catalin Burlacu (manager general FRB)

Totodata, in deschiderea festivitatii de premiere, Alex Sanchez, directorul FIBA 3x3, a oferit plachete de multumire partenerilor institutionali care au sprijinit la organizarea celei de-a treia editii a Campionatului Mondial de baschet 3x3 pentru tineret - Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Primaria Capitalei.

FIBA 3x3 World Cup 2022 este organizat de catre Federatia Romana de Baschet si Sport Arena Streetball, cu sprijinul Primariei Capitalei, Directiei Cultura, Invatamant, Turism, Ministerului Sportului, Comitetului Olimpic si Sportiv Roman si al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. Evenimentul este sustinut de: Mastercard, Banca Transilvania, Nike, Alexandrion Group, Regina Maria, The Group, Izvoarele Calimani, Red Bull, OHMA, Brenntag, Horizon. Partener media: Kiss FM. Partener global al evenimentului: Wilson.