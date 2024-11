Lupta dintre românul Ronald Gavril (38 de ani) și columbianul Joan Boada (30 de ani) se va disputa în cadrul unei gale care va avea loc la Circul Metropolitan din București, pe 29 noiembrie. Evenimentul "Return of the Thrill Gavril" este organizat de boxer și de iubita sa, Anamaria Prodan, prin intermediul Gavril & Prodan Promotions.



"Boxerii hispanici sunt bătăioși, vin la bătaie, vin să câștige"

"Boada e un boxer latino, care a boxat pentru două centuri latino WBC. Are experiență, vor ieși scântei. În general, boxerii hispanici sunt bătăioși, vin la bătaie, vin să câștige. Eu am pregătit foarte bine meciul, nu ar trebui să fie probleme, dar într-un meci de box nu poți să știi niciodată ce se întâmplă, trebuie să rămâi concentrat. În box, cine e pregătit foarte bine și focusat 100% va câștiga.



Pregătirea este foarte bună, am avut un training camp foarte bun și lung, cu program foarte strict. M-am antrenat peste opt săptămâni pentru această luptă în Las Vegas, așa e procedura standard în SUA pentru un meci de titlu. Am avut doi-trei adversari de sparring la o sesiune, colectiv de antrenori, preparator fizic, dietitician, totul a fost ca la carte. Acum am intrat pe ultima sută de metri și mă antrenez sub îndrumarea lui coach Rodney Crisler la sala de la Lia Manoliu.



Sunt foarte serios în ceea ce fac și mi-am făcut cum trebuie treaba. Tot timpul am avut disciplină în dietă, nu am făcut excese, am făcut antrenamente și nu am avut niciodată probleme cu categoria. Am acumulat experiență în America și am cunoscut foarte mulți preparatori fizici și profesori de nutriție, am rețeta pentru a mă menține mereu la un nivel fizic foarte bun.



"În viitor vrem să organizăm o gală pe Arena Națională"

Sunt pregătit pentru a cuceri titlul WBF la București, e un moment important pentru mine. E un lucru extraordinar să lupt în țara mea și să lupt pentru un titlu important. Îmi doresc să vină cât mai mulți români să mă susțină pe mine, dar și pe ceilalți colegi care vor lupta în această gală. Vor fi zece meciuri foarte bune, vor fi două meciuri de grei și unul de fete, dar toate confruntările vor fi spectaculoase. Garantez că va fi un box de calitate.



S-au vândut aproape toate biletele, mi s-a spus că acum mai există doar câteva disponibile. România merită un asemenea eveniment, care cred că e cel mai mare de la Gala Bute încoace (n.r. - meciul dintre Lucian Bute și Paul Mendy, disputat în iulie 2011). Eu am ales locația, e un loc perfect pentru ce vrem noi să facem. E un loc similar cu luptele de gladiatori, la Roma se făcea spectacol în Circus Maximus, la București se luptă cei mai buni boxeri la Circul Metropolitan. În viitor vrem să organizăm o gală pe Arena Națională.



Am planuri de viitor, dar mă focusez pe acest meci. După acest meci o să am o pauză și o să văd în ce direcție o să o iau. Vreau să câștig această centură, vreau acest titlu mondial pe care cred că îl merit, după atâția ani de muncă și sacrificii. E o mândrie și o împlinire sufletească să lupt în România și să organizez o gală așa mare", a declarat Ronald Gavril pentru Sport.ro.



