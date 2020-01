Prima reactie a lui Donald Trump la anuntul mortii teribile a lui Kobe Bryant

Legenda NBA si-a pierdut viata alaturi de fiica sa si de alte 3 persoane dupa ce elicopterul sau privat s-a prabusit in California.

"Informatiile sunt ca marele baschetbalist Kobe Bryant si alte 3 persoane au murit intr-un accident de elicopter in California. E o veste teribila", a scris Trump pe Twitter.



Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!