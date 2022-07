Sabrina Ionescu (New York Liberty), baschetbalistă de origine română, a reuşit primul triple-double cu peste 30 de puncte din istoria WNBA, la meciul cu Las Vegas Aces, scor 116-107.

Potrivit baschetromania.ro, triple double reprezintă statistica unui jucător care a facut double figures pentru următoarele: puncte marcate, recuperări, pase decisive (adică a marcat minimum 10 puncte, a reuşit minimum 10 recuperări şi a reuşit minimum 10 pase decisive).

Ionescu a reuşit 31 de puncte, 13 recuperări şi 10 pase decisive.

Pentru sportivă este al treilea triple-double din carieră, însă primul cu peste 30 de puncte.

WHAT A NIGHT! ????@sabrina_i20 with her THIRD career triple-double and also the FIRST 30+ point triple-double in WNBA history ???? pic.twitter.com/mWTcWiBn67