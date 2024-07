A semnat cel mai mare contract NBA din toate timpurile! Peste 300.000.000 euro pentru "perla" lui Boston Celtics

Jayson Tatum a semnat cel mai mare contract din istoria NBA, după ce și-a prelungit înțelegerea cu formația Boston Celtics pentru cinci ani.

Arajamentul constă într-un salariu de 314 milioane de dolari iar această sumă este cea mai mare din toate timpurile în ligă, conform presei americane.

Breaking: Jayson Tatum has agreed on a five-year, $314 maximum contract extension with the Celtics, including a player option and trade kicker, sources tell @wojespn.

Deal is the biggest in NBA history. pic.twitter.com/IwGo8qzs5u