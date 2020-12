Mia Khalifa a dezvaluit care este jucatorul ei preferat! Ce mesaj a postat pe retelele de socializare: "Vreau sa anunt cu tristete!"

Schimbul anului s-a produs in NBA, intre Washington Wizards si Houston Rockets.

Cele doua echipa din NBA au ajuns la un acord pentru un transfer. Jucatorul celor de la Houston, Russel Westbrook, la schimb pentru John Wall (Wizards). Vestea a venit in dimineata zilei de joi, fiind confirmata de catre numerosi jurnalisti americani.

Daca in cazul lui Westbrook (32 de ani) a fost vorba de o mutare pe care baschetbalistul si-o dorea, in cazul lui Wall (30 de ani) este diferita situatia. "Garda" nu a mai jucat de mai bine de doi, timp in care a fost accidentat. Se pare ca la Houston ar avea sansa de a-si reveni alaturi de superstarul James Harden, asta daca va mai fi in echipa.

Fosta actrita de filme pentru adulti, Mia Khalifa, a fost surprinsa de transferul lui John Wall, care este si baschetbalistul ei preferat. Mia a postat pe Twitter un mesaj prin care anunta ca va deveni fanul celor de la Houston, dupa transferul lui Wall: "Anunt cu mare tristete ca acum sunt fan Rockets?"

It is with great sadness that I announce I am now a Rockets fan? ???? pic.twitter.com/BWKxEGMVbH — Mia K. (@miakhalifa) December 3, 2020

Daca la baschet Mia ii va sustine pe cei de la Houston, cand vine vorba de fotbal, fosta actrita ii are ca favoriti pe cei de la West Ham United.