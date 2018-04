"Importuri" de 2 metri din Africa pentru ca Romania sa ajunga in lumea buna a baschetului! Reactia fabuloasa a pustilor cand au ajuns la Cluj

Romania importa africani de 2 metri ca sa ajunga in lumea buna a baschetului.

Aterizati la Cluj, doi baschetbalisti din Mali s-au crucit cand au vazut atata mancare.



N'Dyaie are 2 metri 08 la doar 13 ani. Prietenul lui e cu doi ani mai mare si are 2 metri. Marile academii de baschet din lume aduc pusti talentati din Mali.



"O sa-i vedeti in nationala Romaniei", pariaza omul care i-a adus la Cluj.



Cei doi baschetbalisti din Mali spun ca au mancat prima friptura cu cartofi prajiti din viata lor la Cluj.