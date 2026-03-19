Originară din Westlake, Ohio, Adams s-a remarcat încă din perioada liceului, la Westlake High School . A depășit borna de 1.000 de puncte marcate și a fost desemnată MVP în Southwestern Conference în 2020. Tot atunci a avut o medie de 15,8 puncte pe meci și a contribuit la câștigarea titlurilor de conferință și district.

Sportiva de 1,80 m, care evoluează pe poziția guard/forward, îmbină cariera din baschet cu lumea wrestlingului.

Ulterior, baschetbalista a continuat în NCAA, la Indiana University of Pennsylvania. Între 2021 și 2024 a disputat 58 de meciuri și a strâns 493 de puncte, cu o medie de 8,5 puncte pe partidă. Cel mai bun sezon a fost 2022-2023, când a avut aproape 12 puncte pe meci și a fost una dintre principalele arme ofensive ale echipei.

După acea perioadă, Adams s-a transferat la Lynn Fighting Knights, echipa Lynn University din Boca Raton, Florida, unde este studentă în programul de master și evoluează cu numărul 22.

În paralel, sportiva a intrat în programul WWE Next In Line, un proiect care pregătește atleți universitari pentru o posibilă carieră în wrestlingul profesionist.