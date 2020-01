Fanii s-au dus peste echipele de interventie, accesul in zona tragediei a fost blocat! Informatii de ultima ora din Statele Unite! Ce s-a intamplat in locul unde s-a prabusit elicopterul

Aproximativ 400 de fani ai lui Bryant au blocat interventia autoritatilor in zona in care s-a prabusit elicopterul acestuia!

Oamenii au venit in zona in care fostul mare baschetbalist si alte opt persoane si-au pierdut viata in accident. Accesul in perimetru a fost restrictionat, iar fanii sunt indemnati sa plece. Autoritatile declara ca le este dificil sa isi faca treaba in conditiile in care zona este atat de aglomerata.

Cei prezenti ii striga numele lui Kobe si multi dintre ei poarta tricouri cu acesta. Un fan din Northridge a vorbit despre viata lui Bryant:

"Kobe a facut foarte multe pentru comunitatea noastra. A fost mult mai mult decat un baschetbalist genial. Nu mi-as fi putut imagina niciodata o asemenea tragedie", a declarat fanul.

