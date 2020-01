Kobe Bryant a fost OMAGIAT in locul in care a facut cele mai spectaculoase meciuri ale carierei! Vedetele de la Grammy i-au adus un tribut legendei NBA

Din articol Tricourile sale retrase au fost iluminate

Kobe Bryant (41 ani) a murit impreuna cu fiica sa Gianna (13 ani) si inca alte 7 persoane, intr-un accident de elicopter.

Premiile Grammy au avut loc la Staples Center si au avut loc la scurt timp dupa aflarea tragediei. Sala este una din salile in care LA Lakers face spectacol anual in cele mai tari meciuri, iar Kobe Bryant a jucat meciurile carierei sale in celebra sala din Los Angeles.

Cantareata Alicia Keys a intrat pe scena la inceputul premiilor si a vrut sa spuna cateva cuvinte despre tragedia petrecuta, iar mai apoi a adus un tribut victimelor accidentului.

"Ne aflam cu totii aici, in cea mai mare seara a muzicii. Insa, sa fim sinceri, suntem extrem de tristi acum. Ne aflam aici, cu inima franta, in casa pe care Kobe a construit-o. Los Angeles, Statele Unite si intreaga lume a pierdut astazi un erou.

Kobe si fata lui se afla in spiritul si inimile noastre, mi-ar placea sa va cer sa ne luam un moment si sa ii imbratisam si sa impartasim sprijinul nostru cu familiile lor. Nu ne-am gandit niciodata ca vom incepe in acest fel acest show", a spus Alicia Keys.

Pe durata intregii seri de spectacol, tricourile retrase ale lui Kobe Bryant de la Lakers, cu numarul 8 si 24, au fost iluminate.

