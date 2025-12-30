VIDEO Dinamo, Steaua și Rapid încheie în genunchi anul 2025!

Final nedorit de an pentru cele trei mari rivale din baschetul românesc.

Liderul CSM CSU Raiffeisen Oradea a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 95-69, luni seara, în Oradea Arena, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

CSM CSU Oradea - Dinamo 95-69

Thomas Bropleh, cu 27 de puncte şi 4 recuperări, a fost MVP-ul vicecampioanei, Sayeed Al Kabir Pridgett a contribuit cu 15 p, 3 pase decisive, iar Bogdan Nicolescu a adăugat 14 p, 5 rec. 

Cel mai bun de la învinşi a fost Derrick Michael Marks, cu 19 p, 8 rec.

CSO Voluntari, deţinătoarea Cupei României, a dispus de CSU Sibiu cu 97-80, pe teren propriu. 

Kodi Andrew Justice s-a remarcat cu 19 p, Alexandru Lucian Olah a contribuit cu 12 p, 9 rec, iar Solomon Devin Young s-a evidenţiat cu 15 p, 6 rec.

Rapid - SCM U Craiova 84-95

CS Rapid Bucureşti a pierdut acasă cu SCM ''U'' Craiova, scor 84-95, Ishmael Elijah Leggett, cu 27 p, 4 rec, 8 pd, fiind artizanul victoriei echipei din Bănie. 

O evoluţie remarcabilă a avut şi Samuel Lee Jr Sessoms, cu 21 p, 5 rec, 6 pd.

CS Vâlcea - Steaua 83-76

CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, medaliata cu bronz din sezonul trecut, a pus capăt seriei de patru înfrângeri consecutive, care a dus la demisia antrenorului Arturo Alvarez

Antrenată acum de Ciprian Enache, CS Vâlcea a câştigat greu cu CSA Steaua Sharks Bucureşti, pe teren propriu, cu 83-76, condusă de Emmanuel Lacomte, 20 p, 3 rec, 8 pd, şi John Jenkins, 19 puncte.

FC Argeş Piteşti, care s-a despărţit şi ea de antrenor (Nebojsa Vidic), a învins-o pe CS SCM Politehnica Timişoara,, dramatic, cu 88-86.

Marcus Alexander Thornton, cu 28 p, 5 pd, a fost MVP-ul echipei din Trivale.

Clasamentul din Liga Națională de Baschet Masculin

1. CSM CSU Raiffeisen Oradea 27 puncte (14 jocuri)

2. CSO Voluntari 23 (13)

3. FC Argeş Piteşti 22 (13)

4. SCM ''U'' Craiova 21 (12)

5. CS Rapid Bucureşti 21 (13)

6. CS Dinamo Bucureşti 20 (13)

7. CSA Steaua Sharks Bucureşti 19 (13)

8. CS SCM Politehnica Timişoara 19 (13)

