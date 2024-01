Joel Embiid a făcut din nou spectacol! A înscris 70 de puncte și a intrat în istoria NBA

Joel Embiid, Most Valuable Player al sezonului trecut, a intrat în istoria NBA ca al nouălea jucător care înscrie 70 de puncte într-un meci.

Wilt Chamberlain deține recordul all-time cu 100 de puncte marcate

Ceilalți opt supermarcatori au fost David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Donovan Mitchell, Devin Booker și Damian Lillard, în timp ce Wilt Chamberlain deține recordul de 100 de puncte, marcate pentru Philadelphia Warriors într-un meci cu New York Knicks, în 1962.

De asemenea, "The Process" a bătut și recordul all-time al francizei din Pennsylvania, cele mai multe puncte într-un meci al lui 76ers fiind reușite, până la meciul trecut, de Wilt Chamberlain, în 1967 (68). Antrenorii au cerut un time out, iar Embiid a ieșit de pe teren, cu un minut și 41 de secunde înainte de terminarea partidei, în ovațiile spactatorilor, colegilor și adversarilor.

Embiid este inclus pe lista scurtă a superstarurilor din acest sezon, alături de Nikola Jokic (Denver Nuggets), LeBron James (LA Lakers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Kawhi Leonard (LA Clippers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Anthony Davis (LA Lakers) sau Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

A jucat doar pentru Philadelphia 76ers

Joel Hans Embiid (29 de ani / 213 cm) este născut la Yaounde (Camerun) și deține triplă cetățenie (cameruneză, franceză, americană). A fost descoperit în țara natală la o tabără sportivă organizată de Luc Richard Mbah a Moute, fost jucător la șapte echipe din NBA.

S-a format la Montverde Academy (Montverde, Florida), The Rock School (Gainesville, Florida) și Kansas Jayhawks (University of Kansas), fiind a treia alegere din prima rundă a NBA Draft 2014. În NBA a jucat doar pentru Philadelphia 76ers, iar în palmares are un titlu NBA Most Valuable Player (2023), șase selecții pentru NBA All-Star și o includere în All-NBA First Team (2023). Nu a jucat pentru naționalele Camerunului și Franței, dar a promis că va răspunde convocării la reprezentativa SUA pentru JO 2024.

Foto - Getty Images