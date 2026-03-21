Focurile războiului au cuprins Orientul Mijlociu și, deocamdată, după trei săptămâni de asalt SUA – Israel asupra Iranului, nu sunt semne că lucrurile s-ar potoli. Din contră!

Din cauza acestei situații groaznice, cu potențialul de a declanșa Al Treilea Război Mondial, în opinia profesorului american, Jeffrey D Sachs (Columbia University), țările arabe din Orient s-au cam golit. Pentru că străinii veniți aici să muncească pe bani mulți au pus siguranța pe primul plan, așa cum era de așteptat.

O altă problemă e că, având în vedere că în zonă lovesc rachete și drone, nimeni nu vrea să-și pună în pericol afacerea. Motiv pentru care Ferrari, cu venituri impresionante în lumea arabă, tocmai a luat o decizie drastică. Potrivit Reuters, italienii nu vor mai livra mașini, în zona Golfului Persic, în următoarea perioadă. Pentru că, pur și simplu, riscurile sunt prea mari.

„În acest moment, am oprit livrarea tuturor comenzilor din regiune. Vom trimite ultimele mașini, într-un număr foarte mic, pe cale aeriană. Apoi, stop total. Până când situația se va mai calma“, a anunțat Ferrari.

De remarcat că și Maserati a luat o decizie identică, motivând „situația extrem de critică“ din zona Golfului Persic.