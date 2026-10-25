Căpitan pentru FCSB! Reghecampf, după 4-1 cu Rapid: "Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare"

După sosirea lui Laurențiu Reghecampf pentru al treilea mandat de la FCSB, noul căpitan al echipei a fost desemnat Karlo Muhar. Mijlocașul croat, abia sosit la echipă, a purtat banderola în ultimele trei jocuri, toate încheiate cu victorie.

Reghecampf, după FCSB - Rapid 4-1: "Sunt jucători care se nasc să fie căpitani"

Muhar a reușit și un gol în meciul cu Rapid, cu un șut din afara careului deviat de Pașcanu, iar Reghecampf, la conferința de presă de după joc, a explicat de ce a ales să îi ofere banderola croatului.

"Eu niciodată nu fac lucrurile la întâmplare (n.r - referitor la modul în care desemnează căpitanii). Sunt reacții după ce văd grupul, după ce cunosc jucătorii și văd exact ce jucători pun în această poziție. Sunt jucători care se nasc să fie căpitani sau lideri în echipă.

Noi nu îi putem forța foarte mult. Poți forța un anumit jucător, dar, la un moment dat, lucrul ăsta se vede. Nu vreau să vorbesc numai despre un jucător. Întotdeauna îmi doresc să vorbesc despre grupul pe care încercăm să-l formăm", a spus Reghecampf.