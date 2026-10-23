VIDEO EXCLUSIV Campioana mondială din România care „topește” munții în scurtul timp liber, în care nu e mămică

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Denisa Dragomir dă sută la sută în cele „două vieți” pe care le duce înainte.

TAGS:
Denisa Dragomiralergare montanaskyrunningEmisiunea Poveștile Sport.ro
Din articol

Denisa Dragomir face performanță la cel mai înalt nivel într-un sport cu audiențe modeste, la nivel global, dar care s-a popularizat intens în România, în ultimii ani.

În 2022, Denisa Dragomir - născută în Câmpulung Muscel - a câștigat proba de Short Trail (38 kilometri cu 2400 m diferență de nivel), din cadrul Campionatului Mondial de Alergare Montană, derulat la Chang-Mai (Thailanda).

Denisa Dragomir, campioană mondială și mămică revenită cu succes în alergările montane

Alergarea de masă a devenit o normalitate în marile municipii ale țării, unde sunt organizate sute de curse, anual, însă o parte din alergătorii pasionali se specializează pe ultra-alergare și alergări montane.

Este și cazul Denisei Dragomir, care a revenit în acest sport cu succes, după nașterea fetiței. Întrebată în emisiunea Poveștile Sport.ro despre cel mai dificil moment trecut în carieră, alergătoarea s-a referit chiar la tranziția de la naștere la revenirea în sportul profesionist: „Momentul în care am devenit mămică. A trebuit să găsesc un mod de a fi prezentă în viața fetiței și să redevin sportivă de performanță,” a replicat Denisa Dragomir, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Cine este Denisa Dragomir când nu aleargă?”, a fost următoarea întrebare adresată în secțiunea 'întrebările-fulger.'

„Este mămică,” a fost răspunsul exprimat de Denisa Dragomir, râzând. „În ultimul asta fac. Atunci când nu alerg, încerc să petrec cât mai mult timp cu fetița,” a adăugat campioana mondială, la Poveștile Sport.ro.

Denisa Dragomir

  • Povestile sport ro denisa dragomir
×
Fragment pov sport denisa dragomir 3
Fragment pov sport denisa dragomir 2
Fragment pov sport denisa dragomir 1
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
Denisa Dragomir, campioană mondială la alergare montană în proba de Short Trail
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cea mai importantă lecție pe care i-a predat-o muntele

Întrebată de prezentatorul Andru Nenciu în legătură cu lecția cea mai valoroasă, învățată pe munte, Denisa Dragomir a oferit un răspuns cuprinzător: „Cea mai importantă lecție, să nu mă grăbesc. Să fiu foarte calmă în a lua decizii.

Acesta e cel mai important semnal pe care ni-l transmite muntele. În general, orice mică greșeală te poate costa până și viața.

Mai mult ca sigur, acest principiu l-am aplicat și în viața de zi cu zi. Să nu mă grăbesc și să iau decizii la calm,” a replicat experimentata alergătoare montană.

Aproape nimeni nu poate repeta: Denisa Dragomir a urcat treptele de la baza vârfului Toaca în 3 minute și 18 secunde

Denisa Dragomir deține recordul pentru cea mai rapidă urcare a treptelor metalice amplasate la baza vârfului Toaca din Munții Ceahlău.

Alergătoarea montană a bifat ascensiunea celor 519 trepte în doar 3 minute și 18 secunde, în cadrul unei provocări lansate de Red Bull. Efortul a fost realizat între înălțimile de 1.771- 1.893 metri.

Publicitate
  • Urmărește episodul integral al emisiunii Poveștile Sport.ro cu Denisa Dragomir!
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
ULTIMELE STIRI
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
S-a aflat prima reacție concretă a lui Gael Monfils, după șocul asociat cu divorțul de Svitolina
S-a aflat prima reacție concretă a lui Gael Monfils, după șocul asociat cu divorțul de Svitolina
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani

Ianis Hagi, înapoi în Superliga? Verdict clar în direct, în ziua în care a împlinit 28 de ani

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”

Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: "E roșu toată ziua"

Momente de panică: Darius Olaru, făcut KO în Europa League și OUT după 29 de minute: "E roșu toată ziua"

S-a aflat următoarea destinație a lui Erling Haaland după Manchester City!

S-a aflat următoarea destinație a lui Erling Haaland după Manchester City!

Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!

Laurențiu Reghecampf a decis echipa de start pentru FCSB - Rapid!



Recomandarile redactiei
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
Coman, ca-n vremurile bune la FCSB: reacția antrenorului după o fază de PlayStation
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Gică Craioveanu, fără milă la adresa lui Steven Nsimba: „Nu vrea să joace”
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
Premier League, etapa 8 pe VOYO! Runda debutează cu Ipswich - Nottingham de la 22:00, în direct pe VOYO SPORT 1
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
România, 12-2 în deplasare la fotbal! Fenomenul Sonia Barbu de la Rapid a marcat 5 goluri în 18 minute
Toate celelalte cinci adversare ale Universității Craiova, fără victorie în Conference League!
Toate celelalte cinci adversare ale Universității Craiova, fără victorie în Conference League!
Alte subiecte de interes
Vine din Câmpulung și a câștigat tot în alergarea montană: cum a descris medalia de aur de la Campionatul Mondial
Vine din Câmpulung și a câștigat tot în alergarea montană: cum a descris medalia de aur de la Campionatul Mondial
Denisa Dragomir e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Campioana mondială care înfruntă vârfurile montane
Denisa Dragomir e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Campioana mondială care înfruntă vârfurile montane
Răducan, Halep, Voinea și Bărbosu: Camelia Potec a vorbit despre nedreptățile suferite de sportivele române
Răducan, Halep, Voinea și Bărbosu: Camelia Potec a vorbit despre nedreptățile suferite de sportivele române
Primește wildcard doar la Wimbledon? Fostul antrenor al Simonei Halep explică circuitul invitațiilor oferite la Grand Slam-uri
Primește wildcard doar la Wimbledon? Fostul antrenor al Simonei Halep explică circuitul invitațiilor oferite la Grand Slam-uri
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

stirileprotv S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

stirileprotv VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

stirileprotv Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

stirileprotv Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!