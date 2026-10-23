Denisa Dragomir face performanță la cel mai înalt nivel într-un sport cu audiențe modeste, la nivel global, dar care s-a popularizat intens în România, în ultimii ani.

În 2022, Denisa Dragomir - născută în Câmpulung Muscel - a câștigat proba de Short Trail (38 kilometri cu 2400 m diferență de nivel), din cadrul Campionatului Mondial de Alergare Montană, derulat la Chang-Mai (Thailanda).

Denisa Dragomir, campioană mondială și mămică revenită cu succes în alergările montane

Alergarea de masă a devenit o normalitate în marile municipii ale țării, unde sunt organizate sute de curse, anual, însă o parte din alergătorii pasionali se specializează pe ultra-alergare și alergări montane.

Este și cazul Denisei Dragomir, care a revenit în acest sport cu succes, după nașterea fetiței. Întrebată în emisiunea Poveștile Sport.ro despre cel mai dificil moment trecut în carieră, alergătoarea s-a referit chiar la tranziția de la naștere la revenirea în sportul profesionist: „Momentul în care am devenit mămică. A trebuit să găsesc un mod de a fi prezentă în viața fetiței și să redevin sportivă de performanță,” a replicat Denisa Dragomir, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Cine este Denisa Dragomir când nu aleargă?”, a fost următoarea întrebare adresată în secțiunea 'întrebările-fulger.'

„Este mămică,” a fost răspunsul exprimat de Denisa Dragomir, râzând. „În ultimul asta fac. Atunci când nu alerg, încerc să petrec cât mai mult timp cu fetița,” a adăugat campioana mondială, la Poveștile Sport.ro.