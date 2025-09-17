Meciul dintre Barcelona și Newcastle va avea loc pe St. James' Park. Ultimul duel dintre cele două grupări a avut loc în 2003, când catalanii, cu Thiago Motta și Juan Riquelme în primul ”11”, s-au impus cu 2-0 în deplasare în fața englezilor.



Lovitură pentru FC Barcelona! Starul catalanilor a fost lăsat acasă și nu va juca în Champions League



Trupa lui Hansi Flick a anunțat miercuri lotul pe care antrenorul îl va avea la dispoziție în meciul de joi, iar printre marii absenți s-a numărat și Lamine Yamal, accidentat.



În pauza internațională, fotbalistul a jucat cu dureri pentru naționala Spaniei, iar revenit la club, FC Barcelona l-a băgat sub tratament pe puștiul de doar 18 ani.



Printre absenții de la FC Barcelona se numără și Alejandro Balde, cu accidentare la tendon, Gavi, cu accidentare la genunchi, și Marc Andre ter Stegen, cu accidentare tot la spate, la fel ca Yamal.

