Lovitură pentru FC Barcelona! Starul catalanilor a fost lăsat acasă și nu va juca în Champions League

Lovitură pentru FC Barcelona! Starul catalanilor a fost lăsat acasă și nu va juca &icirc;n Champions League La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Barcelona o va înfrunta pe Newcastle joi seară, de la ora 22:00, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.

TAGS:
fc barcelonaLamine YamalNewcastleChampions League
Din articol

Meciul dintre Barcelona și Newcastle va avea loc pe St. James' Park. Ultimul duel dintre cele două grupări a avut loc în 2003, când catalanii, cu Thiago Motta și Juan Riquelme în primul ”11”, s-au impus cu 2-0 în deplasare în fața englezilor.

Lovitură pentru FC Barcelona! Starul catalanilor a fost lăsat acasă și nu va juca în Champions League

Trupa lui Hansi Flick a anunțat miercuri lotul pe care antrenorul îl va avea la dispoziție în meciul de joi, iar printre marii absenți s-a numărat și Lamine Yamal, accidentat.

În pauza internațională, fotbalistul a jucat cu dureri pentru naționala Spaniei, iar revenit la club, FC Barcelona l-a băgat sub tratament pe puștiul de doar 18 ani.

Printre absenții de la FC Barcelona se numără și Alejandro Balde, cu accidentare la tendon, Gavi, cu accidentare la genunchi, și Marc Andre ter Stegen, cu accidentare tot la spate, la fel ca Yamal.

Ce spunea Flick despre accidentarea lui Yamal

”Lamine Yamal nu va fi disponibil. A mers la echipa națională cu dureri și nu s-a antrenat. I-au dat calmante ca să joace.

Au avut cel puțin un avans de trei goluri în fiecare meci, iar el a jucat 73 de minute și 79, iar între meciuri nu s-a putut antrena. 

Asta nu înseamnă să ai grijă de jucător. Sunt foarte trist din această cauză”, spunea Flick înainte de Barcelona - Valencia, terminat 6-0 în cele din urmă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată prima închisoare din România, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci
Cum arată prima &icirc;nchisoare din Rom&acirc;nia, inspirată după cele din Norvegia. Are o sală de spectacole și biblioteci
ARTICOLE PE SUBIECT
Legenda fotbalului italian pariază pe Cristi Chivu! Di Canio e convins că rom&acirc;nul va reuși la Inter: Are dreptate!
Legenda fotbalului italian pariază pe Cristi Chivu! Di Canio e convins că românul va reuși la Inter: "Are dreptate!"
ULTIMELE STIRI
Cum arată topul celor mai buni marcatori &icirc;n Superliga după nouă etape
Cum arată topul celor mai buni marcatori în Superliga după nouă etape
Venituri record pentru un &bdquo;colos&ldquo; din Premier League! &Icirc;ncasări de peste 765.000.000&euro;
Venituri record pentru un „colos“ din Premier League! Încasări de peste 765.000.000€
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: Răm&acirc;n fără suflu
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Cum l-a descris Pantilimon pe Costel G&acirc;lcă și ce a remarcat despre Rapid: &rdquo;Diferit față de sezonul trecut&rdquo;
Cum l-a descris Pantilimon pe Costel Gâlcă și ce a remarcat despre Rapid: ”Diferit față de sezonul trecut”
Andrei Vlad a dat-o &icirc;n judecată pe FCSB! C&acirc;ți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali
Andrei Vlad a dat-o în judecată pe FCSB! Câți bani trebuie să scoată din buzunar Gigi Becali
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: &bdquo;Un iresponsabil! Știți ce face &icirc;n cantonament?&ldquo;

Dezvăluiri compromițătoare despre Reghecampf: „Un iresponsabil! Știți ce face în cantonament?“

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Petrolul și-a ales noul antrenor!

Maghiarii, scandalizați de comportamentul fanilor lui FCSB! Motivul invocat pentru care lucrurile nu au degenerat

Maghiarii, scandalizați de comportamentul fanilor lui FCSB! Motivul invocat pentru care lucrurile nu au degenerat

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri &icirc;n Juventus - Dortmund și Qarabag, remontada cu Benfica

Real Madrid - Marseille 2-1! Opt goluri în Juventus - Dortmund și Qarabag, "remontada" cu Benfica

O nouă demitere de antrenor &icirc;n Superliga? Principalul, la echipă de patru ani

O nouă demitere de antrenor în Superliga? Principalul, la echipă de patru ani

CITESTE SI
Kate Middleton, apariție elegantă la &icirc;nmorm&acirc;ntarea Ducesei de Kent. Cum arată ținuta purtată de Prințesa de Wales. FOTO

stirileprotv Kate Middleton, apariție elegantă la înmormântarea Ducesei de Kent. Cum arată ținuta purtată de Prințesa de Wales. FOTO

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru &bdquo;spălarea pe creier&rdquo; a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

stirileprotv Raport: Rusia are o reţea de 200 de tabere pentru „spălarea pe creier” a copiilor ucraineni. Ce sunt antrenați să facă

Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

stirileprotv Ce pedeapsă riscă Toto Dumitrescu dacă ies pozitive la cocaină probele de la INML. A fost reținut 24 de ore

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!