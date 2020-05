Zeul ghinionului absolut! Un idol pe care nu-l poti cumpara nici cu toate milioanele seicilor! Ce record NEGRU a stabilit fostul star al lui City 

Premier League este unul dintre cele mai spectaculoase campionate din lumea fotbalului, iar povestile care iau nastere in insula au mereu un farmec aparte.

Protagonistul unei situatii fantastice este Richard Dunne, fostul fundas al lui Manchester City. Irlandezul a adunat peste 400 de meciuri in prima liga britanica, dar adevarata sa “performanta” este una negativa. Dunne detine recordul pentru cele mai multe autogoluri marcate in Premier League si cele mai multe eliminari!

Dupa ce a jucat pret de doua sezoane la juniorii lui Everton, fundasul a semnat primul sau contract de profesionist cu echipa din Liverpool in 1997. A evoluat pe Goodison Park pana in 2000, cand a fost transferat de Manchester City. Pe atunci, "Cetatenii" nici nu se gandeau ca vor ajunge una dintre marile forte ale Europei, iar transferul lui Dunne pentru 3,5 milioane de lire nu era deloc unul neglijabil. Irlandezul venea pentru a intari banda dreapta a apararii, dar avea sa se remarce in centrul liniei defensive.

Lucru de neconceput in prezent, City retrograda in liga a doua din Angia in 2001, dar avea sa revina rapid pe prima scena, cu Dunne piesa de baza. Fundasul a fost desemnat capitan in 2006, dupa ce castigase de doua ori consecutiv titlul de cel mai bun fotbalist al clubului intr-un sezon. Au urmat alte trei stagiuni reusite pentru fundas, insa in 2009 aveau sa apara la City investitiile masive ale arabilor. Banii au fost folositi pentru aducerea de jucatori cu nume, iar fostul capitan a trebuit sa plece. Ajuns la 30 de ani, dupa 296 de meciuri si 7 goluri in tricoul sky-blue, irlandezul trebuia sa-si continue cariera in alt loc. Aston Villa a fost clubul care i-a permis sa ramana in Premier League, in vara lui 2009, la insistentele managerului Martin O’Neil. La prima intalnire cu fosta sa echipa, Dunne a marcat golul care ii aducea un punct lui Aston Villa, insa nu s-a bucurat. Au urmat 4 ani petrecuti pe Villa Park, timp in care fundasul s-a facut remarcat si printr-un scandal la betie, cu staff-ul echipei. In 2013, Dunne se transfera la QPR, club alaturi de care avea sa obtina intai o promovare in Premier League, apoi sa retrogradeze in Championship. S-a retras in 2015, odata cu expirarea intelegerii pe care o avea cu londonezii, iar in prezent este analist la televiziunea britanica BT Sport.

Ceea ce este cu adevarat iesit din comun pentru Dunne consta in titulatura de autogolgheter absolut in istoria recenta a Premier League! Irlandezul a marcat de 10 ori in propria poarta. Considerat o adevarata legenda de catre fanii lui City, fostul lor capitan i-a “incantat” cu sase mingi trimise in propria poarta! De trei astfel de executii au avut parte si cei de la Aston Villa, in vreme ce la QPR a inscris un singur autogol. Din fericire pentru irlandez, bilantul sau este unul pozitiv, pentru ca a reusit sa marcheze in poarta corecta de 11 ori. Nici disciplina nu e vreun capitol care sa-l faca pe Dunne sa fie mandru, pentru ca tot el e lider si in clasamentul eliminatilor, in istoria Premier League. 8 cartonase rosii a adunat in cariera sa, mai multe decat baieti rai precum Vinnie Jones, Joey Barton sau Roy Keane! Totusi, imparte fotoliul de lider cu Duncan Ferguson si Patrick Vieira.

Anduranta si permanenta disponibilitate la efort au facut din Richard Dunne unul dintre eroii lui Manchester City, dar autogolurile si cartonasele rosii l-au transformat intr-o adevarata legenda si pentru Premier League.