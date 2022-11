Antrenorul iberic rămâne la campioana Angliei, anunțul fiind făcut pe contul oficial al „cetățenilor” prin intermediul unui comunicat oficial. Deși s-a scris că ar putea să o părăsească pe Manchester City în vară și să preia naționala Braziliei, în locul lui Tite, tehnicianul a decis să rămână alături de clubul cu care a făcut performanțe incredibile în Anglia.

Pep Guardiola a semnat un nou contract, valabil până în vara lui 2025 cu gruparea de pe Etihad, anunțul fiind confirmat și de patronul clubului, Khaldoon Al Mubarak.

„Sunt încântat de faptul că drumul lui Pep cu Manchester City Football Club va continua. A contribuit deja atât de mult la succesul și baza acestei organizații, este încântător să ne gândim ce va urma ținând cont de energia, foamea și ambiția pe care în mod clar încă le are. Sub comanda lui specială echipa noastră a realizat atât de multe, jucând în continuare și evoluând constant cu un stil propriu al lui City care este admirat de întreaga lume. Ca oricare alt fan al lui City, sunt nerăbdător pentru ce va urma”, a spus Al Mubarak în comunicat.

