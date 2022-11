Superstarul argentinian a acordat un interviu pentru 'Universo Valdano' în care a vorbit despre antrenorul alături de care a cunoscut gloria la FC Barcelona. Leo Messi și-a arătat aprecierea pentru Pep Guardiola, care în prezent o antrenează pe Manchester City. Mai mult, fotbalistul lui Paris Saint-Germain a ales cuvinte inedite în momentul în care a descris impactul pe care l-a avut tehnicianul catalan asupra fotbalului.

Leo Messi: „Pep Guardiola a făcut mult rău fotbalului!”

Leo Messi și Pep Guardiola s-au „intersectat” la FC Barcelona din 2008 până în 2012, având împreună 14 trofee câștigate.

„Guardiola a făcut mult rău fotbalului pentru că părea atât de simplu ceea ce făceam că toată lumea voia să copieze. După etapa lui la FC Barcelona mă intersectam cu mulți Guardiola, așa îți dai seama de ceea ce am făcut.

Fără îndoială Guardiola are ceva special în modul în care vede meciurile, cum le pregătește și în modul în care îți comunică”, a declarat Leo Messi în cadrul interviului.

Lionel Messi a făcut anunțul: "Va fi ultimul meu Campionat Mondial!"

Naționala Argentinei este una dintre echipele favorite la câștigarea trofeului, asta și după rezultatele extrem de bune din ultimii ani. Argentinienii nu au mai pierdut un meci din iulie 2019, iar în urmă cu un an au reușit să câștige și Copa America, anunțându-și astfel „candidatura” în lupta pentru trofeul suprem.

Într-un interviu acordat presei din Argentina, Lionel Messi a fost întrebat dacă Mondialul din Qatar va fi ultimul său turneu mondial și a afirmat sigur pe el că acesta va fi ultimul său Mondial.

"Da, cu siguranță, da. Mă simt bine din punct de vedere fizic, am făcut un pre-sezon foarte bun anul acesta, anul trecut nu am reușit să fac asta ținând cont cum s-a desfășurat totul, am început să mă antrenez târziu, am jucat fără ritm, campionatul începuse deja, apoi am mers la națională, când m-am întors m-am accidentat și nu am reușit să mă pun la punct", a spus pentru Star+ citat de tn.com.ar.