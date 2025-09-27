Clubul West Ham l-a numit pe fostul antrenor al echipei Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo, în funcţia de antrenor principal, după ce l-a demis pe Graham Potter tot astăzi.

Antrenorul în vârstă de 51 de ani a semnat un contract pe trei ani şi va conduce primul său meci luni, în deplasare la Everton, în Premier League.

Potter a fost demis sâmbătă dimineaţă, după doar opt luni la conducerea echipei, clubul ocupând locul 19 în clasament.

Graham Potter OUT, Nuno Espirito Santo IN



Nuno Espirito Santo se alătură echipei West Ham după ce a fost demis în 9 septembrie de Forest, pe care a condus-o pe locul 7 în Premier League în sezonul trecut - cea mai bună clasare a echipei după 1994-95.

„Sunt foarte încântat să fiu aici şi foarte mândru să reprezint West Ham United”, a declarat el, citat de news.ro.

"Obiectivul meu este să muncesc din greu pentru a obţine cele mai bune rezultate şi să mă asigur că suntem cât mai competitivi posibil.

Munca a început deja şi aştept cu nerăbdare provocarea care ne aşteaptă”, a mai spus Nuno Espirito Santo.

