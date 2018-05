BREAKING NEWS | Momente critice pentru Sir Alex Ferguson: legendarul antrenor, operat de urgenta! Reactia imediata a conducerii lui United

Momente cumplite pentru Sir Alex Ferguson.

UPDATE: Manchester United, clubul pentru care Sir Alex Ferguson a scris istorie, a remis un scurt comunicat de presa.



"Sir Alex Ferguson a fost supus unei interventii chirurgicale dupa ce a suferit o hemoragie craniana. Operatia a decurs bine, dar Sir Alex Ferguson are nevoie de o perioada importanta de recuperare pentru a se reface. Familia sa solicita discretie totala in acest caz", se arata in comunicatul celor de la United.

Fostul antrenor legendar al lui Manchester United a fost internat de urgenta la Manchester Hope Hospital. Sir Alex Ferguson este in coma indusa, potrivit presei engleze.

Jurnalistii britanici nu au inca informatii clare. O parte a presei engleze sustine ca Ferguson a suferit un atac de cord si este in stare critica, in timp ce o alta parte ofera informatia conform careia Ferguson ar fi suferit o comotie cerebrala.

Potrivit The Times, Ferguson a fost dus la spital in cursul zilei de ieri, prietenii apropiati raportand medicilor ca scotianul a avut o stare generala de rau inca de joi.