Absolut INCREDIBIL! Care au fost primele cuvinte ale lui Ferguson dupa ce s-a trezit din coma

Sir Alex Ferguson a inceput recuperarea. Medicii l-au operat de urgenta sambata, dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala.

Scotianul in varsta de 76 de ani i-a facut sa rada pe apropiatii sai imediat cum s-a trezit din coma. Ferguson a intrebat ce a facut Doncaster, echipa condusa de fiul sau Darren, in ultimul meci al sezonului din liga a 3-a engleza. Apoi, a intrebat daca are voie sa calatoreasca la Kiev pentru finala Champions League, spre amuzamentul tuturor. "Finala Cupei e pierduta, dar macar la Kiev pot sa merg?", a intrebat Ferguson, conform The Sun.

Lumea fotbalului mondial s-a unit in mesaje impresionante de sustinere pentru Ferguson, retras in urma cu fix 5 ani din activitate, dupa ce a luat titlul cu United.