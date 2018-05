Ferguson a iesit din COMA si a vorbit cu familia! Medicii avertizeaza: "Recuperarea este de durata!" 

Lumea fotbalului e alaturi de Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al lui Manchester United.

Sir Alex Ferguson, fostul antrenor al echipei Manchester United, a iesit din coma indusa dupa operatie la care a fost supus sambata, in urma unei hemoragii cerebrale, informeaza presa britanica de marti.

Conform unor surse citate de cotidianul Daily Mirror, legendarul tehnician, in varsta de 76 ani, "s-a trezit" si "a stat de vorba cu familia si prietenii", insa medicii de la Salford Royal Hospital avertizeaza ca recuperarea lui Ferguson va fi una de lunga durata.

Vestea internarii lui Ferguson la terapie intensiva a luat prin surprindere lumea fotbalului, la sfarsitul saptamanii trecute, cand s-a anuntat ca antrenorul a fost operat de urgenta pe creier dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala, in locuinta sa.

Reputatul antrenor a fost transportat cu ambulanta la un mic spital din Macclesfield, in apropierea domiciliului sau din Cheadle, dupa care a fost transferat la Salford Royal din Manchester, sub escorta politiei.

Nascut la Glasgow, Alex Ferguson s-a remarcat la clubul scotian Aberdeen, cu care a castigat Cupa Cupelor, in 1983. El s-a retras din antrenorat in primavara anului 2013 si ramane unul dintre cei mai titrati tehnicieni din fotbalul britanic.

In cei aproape 27 de ani in care a antrenat-o pe Manchester United, din 1986 pana in 2013, ''Fergie'' a cucerit 38 de trofee, dintre care 13 titluri de campion al Angliei, doua Ligi ale Campionilor, cinci Cupe ale Angliei, in 1999 reusind tripla Champions League-Premier League-Cupa Angliei.

Saptamana trecuta, Ferguson a revenit pe Old Trafford pentru a-i oferi, simbolic, o vaza lui Arsene Wenger, antrenorul francez al echipei Arsenal, rivalul sau o lunga perioada de timp si care se va desparti de ''tunari'' in aceasta vara, dupa 22 de sezoane.