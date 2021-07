Viitorul lui Harry Kane, aproape decis: "Este jucatorul nostru! Nu mai e nimic de adaugat" 

Harry Kane tocmai a incheiat Euro 2020, iar acum se afla in vacanta. Englezul si-a condus nationala pana in finala competitiei, dar nu a reusit sa puna mana pe trofeu. Italia s-a impus la loviturile de departajare, cu 3-2, si suporterii britanici au trebuit sa digere o infrangere chiar pe Wembley.

Kane a debutat in 2009 pentru Tottenham, iar din 2013, dupa mai multe imprumuturi, a devenit un fotbalist de baza pentru Spurs. In tot acest timp, jucatorul nu a reusit sa castige niciun trofeu cu echipa sa de club, iar in aceasta campanie de transferuri s-a vehiculat ca ar semna cu Manchester City sau Manchester United, chiar daca mai are contract pana in 2024. Insa noul sau antrenor, Espirito Santo, a precizat ca atacantul este in vacanta si se va prezenta la reunirea lotului, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

"Nuno Espirito Santo despre Harry Kane: 'Kane este jucatorul lui Tottenham, jucatorul nostru. Sfarsitul discutiei. Nu mai e nimic de adaugat. Cand se va intoarce, vom vorbi. Abia astept ca Harry sa se intoarca si sa lucram impreuna'", a declarat Nuno Espirito Santo, potrivit lui Fabrizio Romano.

Nuno Espirito Santo about Harry Kane: “Kane is Tottenham player, our player, period. There’s nothing to add. Now is the moment for Harry to recover. When he comes back, we will speak. I’m looking forward to Harry joining the group and us working together”. ⚪️ #THFC #Kane