Imagini emotionante pe Wembley dupa finala Euro 2020! Harry Kane a urcat in tribune pentru a-si consola sotia

Harry Kane, surprins in timp ce incerca sa-si consoleze nevasta dupa finala de pe Wembley.

Visul lui Harry Kane de a o vedea pe Anglia triumfand la un turneu final s-a spulberat odata cu victoria Italiei in finala de pe Wembley. La finalul meciului, jucatorii lui Southgate au fost devastati, iar cel mai afectat dintre toti a parut Declan Rice, care a fost surprins in lacrimi.

Nu a fost singurul care nu si-a putut ascunde dezamagirea. Aruncand o privire in tribune, foto-reporterii au surprins-o pe sotia lui Kane in lacrimi. Atacantul nationalei Angliei a mers in tribune pentru a-si consola iubita. Acesta a fost surprins in timp ce o strangea in brate pe Kate.

La finalul confruntarii, Kane a declarat ca pierderea finalei la loviturile de departajare este cel mai urat sentiment din lume.

"Nu as fi putut face mai mult. Baietii nu ar fi putut da mai mult. Loviturile de la 11 sunt cel mai ingrozitor mod in care poti pierde o finala", a spus Kane dupa infrangerea in fata Italiei din finala Euro 2020.