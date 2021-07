Manchester City s-a reorientat spre un alt atacant de marca. Pe cine vor sa aduca dupa refuzul categoric primit de la Tottenham pentru Kane 

Manchester City nu a reusit sa-l transfere pe Harry Kane, motiv pentru care si-a indreptat atentia spre alt atacant de clasa.

Echipa antrenata de Pep Guardiola este in cautarea unui numar 9 si, dupa refuzul lui Kane, se intereseaza de un alt atacant important, Robert Lewandowski.

Polonezul mai are doi ani de contract cu Bayern Munchen, cu un salariu de aproximativ 350.000 de euro pe saptamana. Lewandowski a lucrat cu Pep Guardiola in perioada 2014-2016.

Atacantul celor de la Bayern Munchen a marcat 48 de goluri sezonul trecut in toate competitiile, stabilind un nou record.

"Discutiile despre transferul lui Lewandowski exista de foarte mult timp. Este normal ca un jucator care marcheaza atat de multe goluri sa aiba oferte.

Cred ca Robert stie ce are la Munchen, in ce echipa se afla. Am vorbit cu el si i-am si scris. Nu prea sunt incantat ca prima mea discutie cu un jucator este despre situatia contractuala", a declarat Nagelsmann, antrenorul lui Bayern Munchen, potrivit goal.com.