VIDEO FABULOS | Manchester United a zis ca e bolnav, dar adevarul pare sa fie altul! Cum a fost suprins Pogba

Atacantul francez a bifat doar 6 meciuri pentru United in acest sezon, din cauza unei accidentari la glezna. Aproape refacut, Pogba era asteptat sa revina pe gazon inainte de 1 ianuarie, dar oficialii gruparii din Manchester au declarat ca acesta este bolnav si ca inca nu s-a intors la antrenamente.

Zvonurile spun ca Pogba se indreapta spre Real Madrid in aceasta iarna, iar faptul ca Solskjaer nu l-a inclus inca in planurile sale poate fi un semn ca francezul o va parasi pe United in pauza de transferuri.

Pogba, care oficial este bolnav, a fost surprins in weekend la nunta frateului sau, la Paris, unde danseaza fericit alaturi de ceilalti invitati.

Paul Pogba at his brother's wedding this weekend. ????????

He's missed Man Utd training every day since he became "ill" wishing him a speedy recovery! ???????? pic.twitter.com/SRsbKQd54m