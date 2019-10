ULTIMA ORA! Vestea pe care fanii lui Manchester United nu voiau sa o auda! Cand va reveni Paul Pogba pe teren! Solskjaer a facut anuntul

Solskjaer a vorbit despre situatia lui Paul Pogba.

Manchester United s-a impus in deplasarea de la Norwich, scor 3-1 prin golurile marcate de McTominay. Rashford si Martial. Formatia antrenata de Ole Gunnar Solskjaer a ratat si doua lovituri de la 11 metri prin Rashford si Martial. Pentru Norwich a marcat Hernandez. La finalul partidei antrenorul celor de la Manchester United a vorbit despre situatia lui Paul Pogba si a auntat cand va reveni acesta pe teren.

"Eu nu cred ca il vom revedea pe teren inainte de decembrie", a spus Solskjaer la finalul meciului cu Norwich.

"El este disponibil decoamdata. Are nevoie de timp pentru a se recupera, deci nu va ganditi ca va puea juca la partida cu Sheffield United din 24 noiembrie, ci probabil in decembrie", a mai spus antrenorul celor de la United.

In acest moment United ocupa locul 7 in clasament dupa 10 meciuri, acumuland 13 puncte. Urmatorul meci pentru United va fi imptriva celor de la Chelsea in Cupa Ligii Angliei, iar in campionat elevii cu Solskjaer vor juca in deplasare la Bournemouth in etapa viitoare.