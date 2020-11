VIDEO | A spart GHEATA! Bale a marcat primul gol dupa mai bine 8 LUNI! Galezul a intrat de pe banca si a inscris golul victoriei dupa doar 3 minute

Gareth Bale a marcat primul sau gol de la revenirea la Tottenham.

Bale a inceput ca rezerva partida din Premier League dintre Tottenham si Brighton, incheiata cu victoria echipei antrenate de Jose Mourinho, scor 2-1.

La scorul de 1-1, Bale a fost aruncat in lupta, in minutul 70, si a avut nevoie de doar 3 minute pentru pentru a-si aduce echipa in avantaj.

Reguilon, fostul sau coleg de la Real Madrid, i-a centrat perfect in careu si Bale a finalizat cu o executie perfecta de cap.

Gareth Bale first goal back at White Hart Lane was a beauty???? pic.twitter.com/SK9xLMivs8 — Jay™❄️ (@JayBarca_19) November 2, 2020

A fost doar al doilea gol pe care Gareth Bale l-a marcat pe tot parcursul anului 2020, dupa ce ultima reusita fusese in ianuarie, cand inscrie in deplasarea Realului de la Unionistas din Cupa Regelui.

"+3 puncte! Un sentiment placut ca am putut inscrie si sunt fericit cu victoria", a postat Bale pe Twitter.

+3! Great feeling to score and very happy with the win! ⚽️???????? #COYS pic.twitter.com/BE2fdX13wu — Gareth Bale (@GarethBale11) November 1, 2020