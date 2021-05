"Intamplari dintr-o cu totul alta lume!" Mihai Mironica, dupa finalul unui sezon nebun in Premier League: "La noi Klopp ar fi fost crucificat!"

S-a incheiat cel mai tare roller-coaster al acestui sezon, cresterea, decaderea si revenirea lui Liverpool.

Campioana sezonului precedent a fost lider de Craciun, a cazut in abisuri cu un record negativ pe Anfield al intregii sale istorii de 129 de ani si apoi a renascut cu o serie de victorii cu care a agatat podiumul in finalul stagiunii.

Si acum cateva ilustrate dintr-un loc atat de diferit fata de balciurile in care se joaca Liga 1. Jurgen Klopp a trait momente rusinoase, o serie de 6 infrangeri consecutive si alte contraperformante istorice, dar a fost pastrat, nu a fost concediat si pana la urma sezonul a capatat o forma decenta cu podium in Premier League si sfert de finala in Champions League.

Desi a refuzat sa-si prelungeasca intelegerea cu Liverpool, in conditiile in care, la 30 de ani, i s-a oferit acelasi salariu de pana acum si 3 ani de contract, Wijnaldum a primit banderola de capitan la acest ultim meci al sezonului. In loc sa-i fie interzis accesul la baza de antrenament, sa i se ia masina de serviciu, sa fie facut praf de club prin presa si de suporteri prin tribuna, Wijnaldum este titularizat meci de meci, este chiar capitan in acest final de sezon, iar managerul si publicul il aplauda indelung pe olandez cand acesta este scos de pe teren.

Si a venit pe Anfield ca adversar Roy Hodgson, manager care la acest meci dintre Liverpool si Palace a pus capat unei cariere de 45 de ani ca antrenor. Acum 10 ani, Hodgson se despartea de Liverpool lasand-o pe locul 12 in Premier League, o groapa a Marianelor pentru istoria moderna a cormoranilor. Si totusi fanii l-au aplaudat calduros pe Anfield pe managerul in mandatul caruia Liverpool a trait cel mai mare dezastru din ultima jumatate de veac. Ce lipsa de imaginatie, sa nu-l injuri tu un pic, sa nu-l iei macar la misto cu un cearșaf pe care sa fie mazgalita o rima de scoala primara...

In meciul in care trebuia sa marcheze un gol pentru a fi golgeterul Premier League, Mohamed Salah da o pasa de gol. Si cui i-o da, lui Mane, starul despre care s-a spus ca are o relatie glaciala cu Salah. Si cat de pilduitoare e povestea cu Mane care-l lasa pe Klopp cu mana in aer refuzandu-i salutul. Dar Klopp trece cu vederea, il titularizeaza pe Mane meci de meci dupa acel episod si senegalezul marcheaza goluri esentiale in acest final de sezon. La noi Klopp ar fi fost crucificat pentru ca, nu-i asa?, germanul “pierduse vestiarul”...

Nu, nu ne despart de aceasta lume doar parametrii fizici, tehnici si financiari. Ne despart de aceasta lume ani lumina in ceea ce priveste civilizatia fotbalului.