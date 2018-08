Veste de COSMAR pentru Guardiola! De Bruyne s-a accidentat grav la un antrenament! Cat va lipsi MAGICIANUL lui Man City

Manchester City a facut anuntul.

Cel mai bun jucator al lui Manchester City in sezonul trecut, Kevin De Bruyne, a suferit o accidentare grava la antrenamentul de miercuri al echipei lui Pep Guardiola. Desi City nu a oferit informatii suplimentare, The Times anunta ca perioada de pauza pentru De Bruyne va fi intre 9 si 12 saptamani!

De Bruyne a suferit o ruptura a ligementului lateral din genunchiul drept si va rata astfel derby-urile cu Tottenham, Liverpool si Man United, precum si debutul in grupele UEFA Champions League! Se estimeaza ca De Bruyne ar urma sa revina pe gazon la partida cu West Ham de pe 24 noiembrie!

Kevin De Bruyne a impresionat in stagiunea precedenta, cea in care City a castigat titlul de campioana cu un punctaj record, 100 de puncte, fiind depasit doar de Mohamed Salah in topul celor mai buni jucatori din Premier League.