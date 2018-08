CHELSEA 0-2 MAN CITY| Primul mare meci al anului in Anglia! Guardiola castiga un nou trofeu

Man City s-a impus in finala Community Shield! Chelsea n-a avut nicio sansa in fata distrugatorilor lui Guardiola. Aguero a marcat ambele goluri ale partidei.

CHELSEA 0-2 MANCHESTER CITY



min 58: GOOOL CITY! Aguero marcheaza din nou! City are 2-0!



min 16: GOOOL CITY! Sut de la marginea careului trimis de Aguero, dupa o minge scoasa de Foden. E golul 200 la City pentru Aguero!



Top finish from Aguero after a great run from Phil Foden pic.twitter.com/Bu3242kOyc — City Lens (@MCFCLens) August 5, 2018





ECHIPELE DE START:

CHELSEA: Caballero - Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso - Jorginho, Fabregas, Barkley, Pedro, Hudson-Odoi - Morata

MAN CITY: Bravo - Walker, Stones, Laporte, Mendy - Fernandinho, Foden, Mahrez, Bernardo Silva, Sane - Aguero





Castigatoarea Cupei Angliei, Chelsea, joaca in Supercupa contra campioanei record a Angliei, Manchester City, prima echipa care a reusit 100 de puncte intr-un sezon! Ambele echipe au facut cate un transfer major in aceasta vara - Chelsea l-a adus Jorginho de la Napoli, in timp ce Man City l-a transferat pe Mahrez de la Leicester.

Partida a fost precedata de declaratii magulitoare ale celor doi antrenori. Pep Guardiola a spus ca este entuziasmat sa-l vada pe Maurizio Sarri in Anglia, in timp ce italianul a spus despre Guardiola ca este cel mai bun antrenor din lume! Mai mult, Sarri a dezvaluit ca s-a intalnit cu Guardiola cu o luna inainte sa ajunga la Chelsea, intalnire intermediata de Arrigo Sacchi.

Guardiola l-a avertizat atunci pe Sarri despre dificultatile din Premier League: "Mi-a spus ca aici in Anglia este foarte dificil, ca nivelul este foarte ridicat. A avut ceva probleme in primul lui sezon, insa a mai spus ca fotbalul e fotbal oriunde. Premier League este cea mai tare liga din lume. Sunt norocos sa fiu aici" a declarat Sarri, conform Telegraph.

Pagina oficiala a Premier League a publicat un clip amuzant cu momentul in care mama noului jucator de la Chelsea, Jorginho, vede in magazinul oficial tricoul cu numele fiului ei.