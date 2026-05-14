Verdict la Liverpool! Arne Slot a spus ce se întâmplă cu viitorul său

Liverpool a avut un sezon sub așteptări sub comanda lui Arne Slot.

„Cormoranii” au investit aproape 500 de milioane de euro în transferuri și încă nu și-au asigurat prezența în sezonul viitor de Champions League.

Arne Slot a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu antrenorul lui Liverpool

Cu toate că mai mulți fani ai „cormoranilor” sunt nemulțumiți de felul în care joacă echipa lor, Arne Slot a anunțat că are încredere că va fi antrenorul lui Liverpool și în sezonul viitor.

Tehnicianul olandez a dezvăluit că, împreună cu oficialii lui Liverpool, pregătesc planul pentru stagiunea viitoare.

„Am toate motivele să cred că voi fi antrenorul lui Liverpool și în sezonul viitor. Planurile pentru sezonul următor au fost deja făcute, discuțiile dintre club și noii jucători sunt în desfășurare, iar eu sunt implicat în asta.”, a spus Arne Slot.