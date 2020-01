VAR-ul socheaza din nou! Pana si fanii lui Chelsea au fost scandalizati, desi decizia i-a avantajat! Ce se intampla la aceasta faza

La 1-0 pentru Chelsea, Forest ar fi trebuit sa primeasca un penalty. Pustiul Alex Mighten (17 ani) a primit o pasa printre si a fost doborat in careu de Fikayo Tomori. Arbitrul a indicat 11 metri, dar reluarile au potolit entuziasmul fanilor lui Forest. Asistentul VAR a anulat penalty-ul motivand ca Mighten era in offside cu bratul care ii arata coechipierului sau unde sa trimita mingea!

Pana si fanii lui Chelsea au fost enervati de decizie. Suporterii au facut un atac comun pe twitter dupa inca o mostra de aplicare stupida a regulilor asistentului virtual.



We need to start telling footballers not to point forwards when they run.... #var or... Just tell them to run without using their arms... https://t.co/OCcsMhQ2mp

La meciul cu Forest, terminat 2-0, Chelsea a purtat echipamente speciale pentru aniversarea a 50 de ani de la castigarea Cupei din 1970. Mai multi membri ai echipei de atunci au fost invitati azi pe Stamford Bridge.



That shirt ????

Chelsea are wearing a special kit to celebrate winning the #FACup for the first time.

Several members of that 1970 FA Cup winning squad are at Stamford Bridge too. pic.twitter.com/vP6lJwZhdg