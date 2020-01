Tot stadionul si-a pus MAINILE IN CAP! Golul FABULOS care a inghetat-o pe Chelsea!!! Cum a marcat iranianul Jahanbakhsh

Jahanbakhsh a marcat doua goluri in 5 zile pentru Brighton! Sunt primele sale reusite in Premier League.

A asteptat un an si jumatate, dar a meritat. Iranianul a punctat la 2-0 cu Bournemouth, pe 28 decembrie, iar azi a reusit o minunatie in fata lui Chelsea! In minutul 84, Jahanbakhsh a reluat fantastic, din foarfeca, fara nicio sansa pentru Kepa! Nici lui, nici fanilor nu le-a venit sa creada ca a dat un asemenea gol!