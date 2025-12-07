Doar șase victorii a înregistrat gruparea roș-albastră în primele 19 etape din sezonul regulat, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și șase eșecuri.



În ultima rundă, campioana en-titre a remizat pe Arena Națională în derby-ul cu Dinamo, scor 0-0, după un joc șters, ca un somnifer pentru publicul de pe stadion și pentru telespectatori.



MM Stoica face o promisiune după startul ratat de sezon al lui FCSB: ”Sunt convins!”



Chiar și așa, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, e convins că roș-albaștrii vor redresa sezonul ratat până acum odată cu noul an. Oficialul lui FCSB susține că clubul și-a făcut deja planurile pentru pauza de iarnă.



”Eu am două fețe. Cine mă cunoaște știe că am două fețe. Chiar dacă mă camuflez foarte bine, sunt și foarte optimist în același timp. Pentru că mai avem 3 meciuri. Ok, indiferent ce se întâmplă, noi în iarnă știm ce avem de făcut.



Chiar dacă e perioada foarte scurtă. Noi deja am început să ne mișcăm și ne vom mișca în continuare, iar noi în 2026 vom fi foarte buni. Sunt convins de treaba asta!



Dacă ne gândim la play-off, implicit ne gândim la titlu. Pentru că, ok, la momentul ăsta nu arată foarte bine șansele noastre de a accede în play-off. Dar, în situația în care vom ajunge în play-off, deja casele de pariuri vor schimba cotele.



Pentru că noi știm să jucăm play-off. Am știut mereu să jucăm play-off-ul și atâta timp cât am ajuns la mâna noastră, din păcate și la mâna arbitrilor, dar am ajuns la mâna noastră la meciul cu FC Voluntari din penultima etapă a play-off-ului, în condițiile în care după 3 etape eram la 8 puncte de lider. Atât vreau, să ajungem în play-off!”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

