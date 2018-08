Transformarea SOC a celui mai scump fundas stanga din istorie! Cum a ajuns sa arate dupa ce a fost criticat de Mourinho! FOTO

Luke Shaw a fost marele pariu al lui Manchester United - 37 de milioane de euro!

Manchester United platea 37 de milioane de euro in urma cu 4 ani pentru transferul lui Luke Shaw de la Southampton, cel mai scump fundas stanga din istorie la acea ora.

Shaw nu s-a ridicat insa la asteptarile de pe Old Trafford, iar cu timpul a devenit si supraponderal. Jose Mourinho l-a criticat de mai multe ori in sezonul trecut pe tanarul jucator, acuzand lipsa de profesionalism a acestuia. Multi asteptau ca Shaw sa fie indepartat in aceasta vara de la United, insa aceasta i-a demonstrat lui Mourinho ca poate conta pe el. Shaw a tras de fiare la sala, iar acum isi etaleaza "patratelele" in cantonamentul din SUA al lui United. In urma cu doi ani, el era surprins de aparatele foto cu mult prea multe kilograme in plus pentru un jucator in care s-au investit asemenea bani.

Aparitia imaginii in presa l-a motivat pe Shaw sa-i promita lui Mourinho ca va slabi. "Vreau sa ajung in cea mai buna forma din cariera mea. Muncesc din greu ca sa arat de 10 ori mai bine decat in acea poza", a spus Shaw.

Mourinho l-a iertat. "Mi-a trimis un mesaj si am discutat cu el. Mi-a dat incredere ca poate deveni un jucator capabil sa ajute echipa", a spus portughezul.