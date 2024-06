Valencia i-a setat prețul lui Giorgi Mamardashvili, portarul Georgiei care face senzație la EURO 2024

Campinoatul European se vede la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO!

Giorgi Mamardashvili (23 de ani) este legitimat la Valencia din ianuarie 2022. Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, goalkeeperul a făcut furori până acum la EURO 2024.

Chiar dacă a încasat patru goluri în trei meciuri, georgianul a apărat foarte bine poarta naționalei pe care a salvat-o de multe alte ocazii de gol.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, scrie pe rețelele social media că Valencia nu se gândește să-l păstreze pe Giorgi Mamardashvili și că e dispusă să-l lase să plece pentru 35/40 de milioane de euro.

”Valencia l-a adus deja pe Dimitrievski și are în plan să-l vândă pe Mamardashvili. Portarul georgian evoluează la un nivel fantastic la EURO”, sugerează Fabrizio Romano pe platforma Twitter/X.

